Mossad'ın İran hamlesi deşifre oldu! Ahmedinejad'ı 'yeni lider' yapmak istediler

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times (NYT), kimlikleri açıklanmayan ABD'li ve İranlı yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı uzun yıllara yayılan gizli bir operasyon kapsamında kendi saflarına kazandırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Habere göre İsrail'in amacı, Ahmedinejad'ı gelecekte İran'da yaşanabilecek olası bir yönetim değişikliğinde yeniden iktidara taşımak ve bu süreçte önemli bir aktör olarak kullanmaktı. Ancak söz konusu planın hedeflenen sonuca ulaşamadığı iddia edildi.

BUDAPEŞTE'DEKİ KONFERANSIN PERDE ARKASI

Haberde yer alan iddialara göre operasyonun önemli aşamalarından biri 2024 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi. Üst düzey bir Macaristan hükümeti yetkilisinin, Ludovika Üniversitesi Rektörü'nden iklim değişikliği temalı uluslararası bir konferans düzenlemesini ve Ahmedinejad'ı konuşmacı olarak davet etmesini istediği öne sürüldü.

Gazeteye konuşan kaynaklar, konferansın asıl amacının akademik etkinlik değil, Ahmedinejad ile Mossad yetkilileri arasında gizli temas kurulmasını sağlamak olduğunu savundu.

Haberde, Ahmedinejad'ın 2024'teki ziyaretinin ardından 2025 yılında aynı üniversiteye yaptığı ikinci ziyaretin de İsrail'in uzun vadeli planının bir parçası olduğu iddia edildi.

ESKİ MOSSAD DİREKTÖRÜ BUDAPEŞTE'DE MİYDİ?

NYT'nin aktardığına göre Ahmedinejad'ın İsrail açısından öncelikli isimlerden biri olduğu değerlendirildi. Eski ABD'li yetkililer, Mossad Başkanı David Barnea'nın 2024 yılında Ahmedinejad ile yüz yüze görüşebilmek amacıyla Budapeşte'ye gittiğini ileri sürdü.

Haberde ayrıca Mossad'ın, Ahmedinejad ile temas kurduğunu daha sonra ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) da bildirdiği iddia edildi.

SEYAHAT GİDERLERİ KARŞILANDI

ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in son yıllarda Ahmedinejad'ın yurt dışı seyahatleri ile konaklama masraflarını gizlice finanse ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre Mossad ajanları, Budapeşte ziyaretleri başta olmak üzere farklı ülkelerde Ahmedinejad ile birçok kez bir araya geldi ve temaslarını uzun süre sürdürdü.

"GİZLİ GÜVENLİ EV" OPERASYONU

Haberde en dikkat çeken bölüm ise 28 Şubat'ta yaşandığı ileri sürülen olaylara ayrıldı.

İddiaya göre İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırılarında Ahmedinejad'ın yaşadığı yerleşke, korumalarının bulunduğu bina ve zırhlı aracı da hedef alındı.

Dört üst düzey İranlı yetkiliye dayandırılan bilgiye göre saldırının hemen ardından olay yerine siyah renkli bir Peugeot geldi. Ahmedinejad'ın bu araca bindirilerek bölgeden çıkarıldığı ve aracın Mossad ajanları tarafından kullanıldığı öne sürüldü.

Haberde, eski İran liderinin daha sonra İran içinde bulunan gizli bir güvenli eve götürüldüğü iddiasına yer verildi.

PLAN BAŞARISIZ OLDU

Gazete, söz konusu operasyonun nihai hedefinin İran'da rejim değişikliğini sağlayarak Ahmedinejad'ı yeniden ülkenin başına geçirmek olduğunu yazdı.

Ancak haberde, planın başarısız olduğu ve beklenen siyasi dönüşümün gerçekleşmediği ifade edildi.

HAMANEY'İN CENAZESİNDE ORTAYA ÇIKTI

NYT'ye konuşan kaynaklar, Ahmedinejad'ın gerçekleştirilen kurtarma operasyonundan rahatsız olduğunu ve İsrail'in kendisini yeniden iktidara taşıma planından memnun olmadığı izlenimi verdiğini öne sürdü.

Haberde ayrıca Ahmedinejad'ın daha sonra net olarak açıklanmayan koşullar altında güvenli evden ayrıldığı, kamuoyu önüne ise ilk kez İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze töreninde çıktığı belirtildi.

EV HAPSİNE ALINDI

Habere göre İran yönetiminin Ahmedinejad'ın İsrail ile kurduğu öne sürülen temasların önemli bölümünü tespit ettiği ve eski cumhurbaşkanını ev hapsine aldığı iddia edildi.

Gazete ayrıca Ahmedinejad'ın yakın çevresine, yabancı ülkelerin desteğiyle gelecekte yeniden İran'ın lideri olmayı istediğini söylediğini öne sürdü.

Haberde yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise Ahmedinejad'ın yeniden iktidara gelmesi halinde İsrail'i resmen tanımaya ve Abraham Anlaşmaları kapsamında Tel Aviv yönetimiyle ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu dile getirdiği yönündeki iddia oldu.