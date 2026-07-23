Mossad’dan kritik iddia: İran'ın İsrail içindeki suikast planı deşifre oldu

İsrail dış istihbarat servisi Mossad, İran İstihbarat Bakanlığı'nın üst düzey İsrailli yetkilileri hedef almak amacıyla düzenlediği ajan sızdırma ve suikast girişiminin deşifre edilerek engellendiğini açıkladı.

İRAN'IN İSRAİL İÇİNDE ADAM DEVŞİRME GİRİŞİMİ

Mossad tarafından yapılan resmi açıklamada, İran istihbaratının üst düzey İsrailli yetkililer hakkında bilgi toplamak ve suikast düzenlemek üzere İsrail'e ajan sızdırmaya, ayrıca ülke içinden adam devşirmeye çalıştığı öne sürüldü.

FRANSA VE İRAN'DAN 3 KİŞİ SUİKAST İÇİN DEVŞİRİLDİ

Operasyon detaylarında, İran ve Fransa'dan toplam 3 kişinin suikast girişimi için devşirildiği iddia edildi. Fransa'da bulunan ve "Philip" kod adını kullanan bir şahsın, İran istihbaratıyla görüşmeler yapmak ve ödeme almak amacıyla birkaç kez İran'a seyahat ettiği ifade edildi.

"PHİLİP" KOD ADLI ŞAHIS SINIR DIŞI EDİLDİ

Açıklamaya göre "Philip", İsrail'e giriş yapacak yabancı uyruklulardan oluşan bir hücre kurmakla görevlendirildi ve olayların ardından Fransa'dan sınır dışı edildi. Suçlamalardaki diğer 2 kişinin ise İran'da kalmaya devam ettiği belirtildi.

Mossad, İran merkezli söz konusu casusluk ve suikast ağını ortaya çıkarıp çökertmek amacıyla İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ve yabancı istihbarat örgütleriyle ortak bir çalışma yürüttüğünü kaydetti. (AA)