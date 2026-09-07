Moskova’dan barış masası sinyali: Üçlü müzakerelerin kapısı yeniden açılıyor

Rusya’dan Ukrayna savaşı için yeni müzakere sinyali geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Moskova ve Kiev’de gerçekleştirdiği temasların ardından başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Peskov, Washington’ın savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlerini olumlu karşıladıklarını belirterek, etkili olsun ya da olmasın her girişimin barış yolunda atılmış bir adım olarak değerlendirildiğini söyledi.

ÜÇLÜ MÜZAKERELERE YEŞİL IŞIK

Peskov’un açıklamalarında en dikkat çekici başlıklardan biri, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimali oldu. Kremlin Sözcüsü, bu seçeneği dışlamadıklarını ancak görüşmelerin nerede ve ne zaman yapılacağı konusunda konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti. Böylece Moskova, uzun süredir kesintiye uğrayan diplomatik sürecin yeniden canlandırılabileceğine ilişkin ilk önemli sinyallerden birini vermiş oldu.

ABD'Lİ TEMSİLCİLERDEN DİPLOMATİK ZİYARET

ABD’li temsilciler Witkoff ve Kushner, hafta sonu önce Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üç saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi, ardından Kiev’e geçerek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Ukraynalı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde savaşın sona erdirilmesine yönelik olası yol haritası ve müzakerelerin bir sonraki aşaması ele alındı. ABD yönetimi temasların ardından somut adımlar üzerinde görüşmeler yapıldığını bildirirken, henüz tarafların üzerinde uzlaştığı kapsamlı bir anlaşma açıklanmadı.

PUTİN-TRUMP TELEFON GÖRÜŞMESİ GÜNDEMDE

Peskov ayrıca, ABD’li temsilcilerin Kiev’de gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarının henüz Rusya tarafına aktarılmadığını söyledi. Bu gelişmelerin ardından Putin ile Trump arasında bir telefon görüşmesi yapılabileceğini belirten Peskov, böyle bir temasın Witkoff ve Kushner’in temaslarının sonuçlarının değerlendirilmesi açısından önem taşıyabileceğine işaret etti. ABD tarafında da Trump’ın temsilcilerinden bilgi aldıktan sonra Putin ile görüşmesinin beklendiğine dair haberler yayıldı.

Kremlin Sözcüsü, ABD’nin yeni önerilerinin daha önce Alaska’nın Anchorage kentinde yapılan Putin-Trump görüşmesinde ortaya çıkan mutabakatlardan hangi noktalarda ayrıldığını ise açıklamadı. Peskov, yeni tekliflerde tarafların aşamadığı tartışmalı başlıkların bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtsız bıraktı. Kremlin daha önce Anchorage görüşmelerinde ortaya çıkan bazı unsurların müzakere gündeminde kalmaya devam edeceğini belirtmişti.

NORVEÇ'E RUSYA'DAN TEPKİ

Peskov’un gündeminde yalnızca Ukrayna savaşı ve diplomatik temaslar yer almadı. Norveç’in Rusya sınırına bir topçu taburu konuşlandırma planına da tepki gösteren Kremlin Sözcüsü, söz konusu adımın Moskova’ya karşı atılmış bir girişim olduğunu ve Rusya’nın güvenliğini tehdit ettiğini savundu.

PAŞİNYAN MOSKOVA'YA GİDİYOR

Öte yandan Peskov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Moskova’ya geleceğini de duyurdu. Paşinyan ile Putin’in yapacağı görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Ermenistan’ın Avrupa ve Avrasya yönelimlerinin de ele alınması bekleniyor. Kremlin’e göre Ermenistan’ın dış politika yönelimi, görüşmenin önemli başlıklarından biri olacak.

Böylece Moskova’dan gelen son açıklamalar, bir yandan ABD’nin yeniden canlandırmaya çalıştığı Ukrayna barış sürecine kapının tamamen kapanmadığını gösterirken, diğer yandan Rusya’nın müzakere masasına hangi şartlarla döneceği konusundaki belirsizliğin sürdüğüne işaret ediyor.