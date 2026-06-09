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Moskova’da bombalı saldırı! Seyir halindeki araç havaya uçtu

Rusya’nın Balashikha kentinde sabah erken saatlerde seyir halindeki bir aracın infilak etmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi. Olayın, araca önceden yerleştirilen bir patlayıcının uzaktan tetiklenmesiyle gerçekleştiği bildirildi.

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Moskova’da bombalı saldırı! Seyir halindeki araç havaya uçtu

Rusya’nın başkent Moskova’ya bağlı Balashikha kentinde sabah 05.30 sularında meydana gelen patlama, bölgede güvenlik alarmına neden oldu.

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SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Koldunovo Caddesi üzerinde bir apartman yakınında ilerleyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir şekilde infilak etti. İlk incelemelere göre, patlamanın aracın altına önceden yerleştirilen bir düzenekten kaynaklandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği doğrulandı. Olayın ardından bölge güvenlik çemberine alınırken, kriminal ekipler ve patlayıcı uzmanları geniş çaplı inceleme başlattı.

ÜST DÜZEY İSİMLERE SUİKAST

Moskova’da bombalı saldırı! Seyir halindeki araç havaya uçtu - Resim : 2

Son yıllarda Moskova çevresinde benzer yöntemlerle gerçekleştirilen saldırılar dikkat çekiyor. Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlatılan savaşın ardından Rusya’nın başkentinde ve çevresinde çok sayıda hedefli saldırı yaşanmıştı.

Aralık 2025’te Korgeneral Fanil Sarvarov, aracına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmiş; olayda Ukrayna istihbarat birimleri suçlanmıştı.

Bir yıl önce ise Korgeneral Igor Kirillov ve yardımcısı Ilya Polikarpov, Moskova’nın güneydoğusunda bir apartman önünde park halindeki elektrikli scooter’a yerleştirilen bombanın patlaması sonucu yaşamını yitirmişti. Bu saldırının sorumluluğunu Ukrayna Güvenlik Servisi üstlenmişti.

Son patlama, bölgede “hedefli suikast zinciri yeniden mi başlıyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Yetkililer olayın failine ilişkin resmi açıklama yapmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Rusya Suikast Bombalı Saldırı
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