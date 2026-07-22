Moskova sokaklarındaki çıplak yürüyüş pahalıya patladı! Fenomen gözaltına alındı

Rusya'da eski reality show yarışmacısı ve sosyal medya fenomeni Anastasia Bragina'nın Moskova'nın işlek caddelerinde tamamen çıplak şekilde dolaştığı görüntüler ülke gündemine oturdu. Üzerinde yalnızca ince bir zincir kolye bulunan fenomenin mağazalara girdiği, kafelerde dolaştığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımların yaklaşık 21 milyon kez izlendiği öne sürülürken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Bragina ise eylemini bir provokasyon olarak değil, kişisel bir yüzleşme olarak değerlendirdi. Yaptığı açıklamada, insanların önünde çıplak görünme korkusunu yenmek istediğini belirterek, "Bir gün aniden mağazaya çıplak gitme fikri aklıma geldi. Evren beni ruhumun amacına doğru yönlendiriyor ve üzerimdeki tüm sınırlamalardan kurtulmama yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Ancak görüntülerin yayılmasıyla birlikte Rus polisi harekete geçti. Gazeta'nın aktardığına göre Bragina hakkında, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun 20.1 maddesinin 1. fıkrası kapsamında "küçük çaplı holiganlık" suçlamasıyla idari işlem başlatıldı. Dosyada, kamu düzenini bozduğu, toplum içinde açıkça saygısız davranışlar sergilediği, müstehcen ifadeler kullandığı, vatandaşlara hakaret ettiği ve başkasının malına zarar verdiği ya da buna teşebbüs ettiği yönündeki iddialara yer verildi.

Söz konusu idari suçun karşılığı olarak Rus yasalarında 1.000 rubleye kadar para cezası veya 15 güne kadar idari gözaltı uygulanabiliyor. Bragina'nın ise 14 gün süreyle idari gözetim altında tutulacağı bildirildi.

SUÇLAMALAR BÜYÜYOR

Olay yalnızca idari soruşturmayla sınırlı kalmadı. Kremlin'e yakınlığıyla bilinen ve Rusya'nın internet denetim kurumlarında görev yapan Ekaterina Mizulina da Bragina'yı sert sözlerle hedef aldı. Mizulina, fenomenin sosyal medya hesaplarında çocuklara uygun olmayan içerikler paylaştığını öne sürerek, hakkında "pornografik içerik yaymak" ve "çocukları cinsel içerikli davranışlara yönlendirmek" suçlamalarıyla ayrıca cezai soruşturma açılması gerektiğini savundu.

Mizulina, bu suçlamaların resmiyet kazanması halinde Bragina'nın 12 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğini ileri sürdü. Şimdilik fenomen hakkında yalnızca idari süreç yürütülürken, daha ağır suçlamalara ilişkin cezai soruşturma açılıp açılmayacağı ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak.