Moda dünyasını karıştıran operasyon! Dev isimler inceleme altında

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

İtalya’da polis, üretim yaptırdıkları taşeron firmalar aracılığıyla Çinli işçileri uygunsuz koşullarda çalıştırdıkları iddiasıyla aralarında Bulgari ve Chanel’in bulunduğu çok sayıda lüks markanın merkez ve temsilciliklerine operasyon düzenledi.

BRUNELLO, CUCİNELLİ, ETRO GİBİ DEVLERDE LİSTEDE

Operasyonlar, Milano Savcılığı’nın moda sektöründeki tedarik zincirinde yaşandığı öne sürülen iş gücü sömürüsüne ilişkin yürüttüğü kapsamlı soruşturmanın bir parçası olduğu belirtildi.

AFP’nin aktardığına göre, Milano Savcısı Paolo Storari İtalyan ekonomi gazetesi II Sole 24 Ore’de yer verilen haberleri doğruladı. Storari, Brunello, Cucinelli, Etro, Goyard Italie, Jacob Cohen Company ve Stefano Ricci markalarının da soruşturma kapsamında incelendiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE KAYYUM ATANMIŞTI

Tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarına ilişkin endişeler nedeniyle daha önce Loro Piana’nın aralarında bulunduğu bazı markalar hakkında geçici adli denetim( kayyum) kararı uygulanmıştı.

Şirketinin tedarik zincirlerindeki denetim mekanizmalarını güçlendirme taahhütünde bulunmasının ardından söz konusu yaptırımlar kaldırılmıştı





