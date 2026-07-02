MİT Başkanı Kalın Barzani ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak ziyareti kapsamında Erbil'in Pirmam beldesinde bulunan Mesud Barzani'nin konutunda KDP lideri ile görüştü. KDP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede taraflar bölgedeki son gelişmeler ile güvenlik ve istikrarı etkileyen güncel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

KERKÜK VE BAĞDAT'TA TEMASLAR

Kalın, Erbil ziyaretinin ardından Irak'ın Kerkük kentine geçerek tarihi Kerkük Kalesi'nde incelemelerde bulundu. Ardından ITC Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Türkmen yetkililerle bir araya geldi ve Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa ile Kerkük Valiliği'nde görüşme gerçekleştirdi.

BAĞDAT'TA YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

MİT Başkanı Kalın, dün Bağdat'ta da yoğun görüşmeler yapmıştı. Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, Meclis Başkanı Heybet Halbusi, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim, Siyade Koalisyonu lideri Hamis Hançer ve Takaddüm Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya gelen Kalın, görüşmelerde Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve istihbarat işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

(AA)