Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 17 kişi hayatını kaybetti

Pakistan’ın kuzeybatısında meydana gelen feci trafik kazasında, otoyol kenarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsüne hızla gelen minibüsün çarpması sonucu can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 17 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva bölgesinde, Mardan yakınlarında yaşanan trafik kazası büyük bir faciaya dönüştü.

Olay, otoyol kenarında park halinde bulunan bir yolcu otobüsüne, yüksek hızla seyreden bir minibüsün çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle minibüs adeta hurdaya dönerken, araç içinde bulunan yolcular için kurtarma ekipleri uzun süre yoğun çaba harcadı.

17 ÖLÜ, 5 YARALI

Acil durum kurtarma ekipleri yetkilisi Shah Fahad, yaptığı açıklamada ilk tespitlere göre 17 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin ise çeşitli yaralanmalarla hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Fahad, ön incelemelerin kazanın büyük olasılıkla minibüs sürücüsünün dikkatsizliği ve hız ihlali nedeniyle gerçekleştiğine işaret ettiğini belirtti. Bölgeye sevk edilen ekipler, enkazda arama kurtarma çalışmalarını bir süre daha sürdürdü.

Kazanın ardından otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. (AA)

