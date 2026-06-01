Milyonluk evlerle çevrili bu binada kimse oturmuyor: 120 yıldır kapıyı açan metroya düşüyor

Bina ilk olarak 1847'de Brooklyn Heights'ın karakteristik mimari tarzına uygun bir özel konut olarak inşa edildi. 1907'de ise New York metro şirketi Interborough Rapid Transit (IRT) tarafından satın alındı.

Bir yıl sonra binanın altından geçen Joralemon Street Tüneli hizmete girdi. Manhattan ile Brooklyn'i East River'ın altından birbirine bağlayan bu tünel, 4 ve 5 numaralı metro hatlarını taşıyor.

Metro şirketi binayı satın aldıktan sonra içini tamamen boşalttı. Konut cephesi korundu, içi ise devasa havalandırma fanları ve acil tahliye merdivenlerine dönüştürüldü.

Cephe 1999'da hem tarihi dokuya uyum hem de iç havalandırma bileşenlerinin modernizasyonu için kapsamlı bir restorasyondan geçirildi.

PENCERELER HİÇ AYDINLANMIYOR

Bina sokağın tarihi dokusuna tamamen uyum sağlıyor ancak dikkatli gözler bazı ayrıntıları fark edebilir. Pencerelerde hiçbir zaman ışık yanmıyor, perde asılmıyor. Camlar arkadaki endüstriyel fanları gizleyecek şekilde özel olarak karartılmış durumda. Kapının önünde çöp kutusu, posta ya da kargo kutusu bulunmuyor, binaya giren çıkan kimse yok. Ana giriş kapısı bir eve değil, doğrudan yer altındaki tünellere inen teknik beton merdivenlere açılıyor.

6 MİLYON DOLARLIK KOMŞU

Brooklyn Heights, New York'un en değerli konut bölgelerinden biri. Sahte evin hemen yanındaki 60 numaralı bina 2022'de yaklaşık 6 milyon dolar değerle listeye girdi. Bu fiyat seviyesindeki bir sokakta çirkin bir endüstriyel yapı sergilemek yerine altyapıyı mimari bir kabuğun arkasına gizlemek, New York'un kentsel planlama anlayışının bir yansıması.

HAYAT KURTARAN KAMUFLAJ

Bina yalnızca estetik bir merak unsuru değil. Nehrin altından geçen trenlerde yangın, arıza ya da duman birikimi yaşanması durumunda binadaki güçlü fanlar dumanı hızla yüzeye tahliye ediyor. Tünelde mahsur kalan binlerce yolcu için sokağa açılan en kritik acil çıkış koridoru da bu binanın içinde yer alıyor.