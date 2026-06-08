Milyonların dinlediği şarkıların yaratıcısıydı! Ünlü söz yazarı vahşice öldürüldü

Uluslararası müzik sektörünün tanınan isimlerinden Talay Riley'nin ölümü, İngiltere'de büyük yankı uyandırdı. Gerçek adı Mark Orabiyi olan 35 yaşındaki sanatçı, Londra'nın doğusundaki Silvertown bölgesinde meydana gelen bıçaklı saldırının ardından hayatını kaybetti.

BİR YARALI DAHA

Edinilen bilgilere göre olay, cuma sabahı Rayleigh Road üzerindeki bir evin bahçesinde yaşandı. Ağır yaralı halde bulunan Riley için sağlık ekipleri seferber oldu. Hastaneye kaldırılan ünlü söz yazarı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Saldırıda yaralanan bir başka kişinin ise 20'li yaşlarında olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Hastanede tedavisi süren kişinin kalıcı bir sağlık sorunu yaşamasının beklenmediği belirtildi.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Londra Metropolitan Polisi, cinayet şüphesiyle üç kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü ifade edildi.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞIYORDU

Kariyeri boyunca pop ve R&B dünyasının önemli isimleriyle çalışan Riley, Dua Lipa, Britney Spears, Chris Brown, Nick Jonas, Jessie J, Ellie Goulding, David Guetta, Khalid, Zendaya ve JLS gibi sanatçılar için kaleme aldığı şarkı sözleriyle tanınıyordu.

Acı haberin ardından Riley'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, sanatçının çevresine sevgi ve mutluluk saçan biri olduğu vurgulandı. Aile, Mark Orabiyi'nin sadece başarılı bir müzisyen değil, aynı zamanda çok sevilen bir evlat, kardeş, amca ve dost olduğunu belirterek, onun anısının daima yaşayacağını ifade etti.