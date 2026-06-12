Milyonları ilgilendiren karar: AB'nin yeni göç ve iltica düzeni resmen başladı

Avrupa Birliği, uzun müzakereler ve yıllar süren siyasi tartışmaların ardından hazırlanan Göç ve İltica Paktı'nı resmen uygulamaya koydu. AB Komisyonu, yeni düzenlemelerin bugün itibarıyla tüm üye ülkelerde yürürlüğe girdiğini duyurarak bunu birlik açısından önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

AB Komisyonu Başsözcüsü Marcus Lammert, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, paktın kabul edilmesinden iki yıl sonra uygulama aşamasına geçildiğini belirtti. Lammert, yeni sistemin Avrupa'nın göç yönetiminde daha koordineli ve etkili bir yapı oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

ÜÇ TEMEL HEDEFE ODAKLANIYOR

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'in "Göç, Avrupa'nın ortak sorunudur ve ortak bir çözüm gerektirir" yaklaşımını hatırlatan Lammert, düzenlemenin üç temel hedef üzerine kurulduğunu ifade etti. Buna göre AB dış sınırlarında güvenlik önlemleri artırılacak, iltica ve geri gönderme işlemleri daha hızlı yürütülecek, üye ülkeler arasında ise sorumluluk paylaşımı güçlendirilecek.

MACARİSTAN'IN TAVRI MERAK KONUSU

Ancak paktın en tartışmalı bölümlerinden biri olan zorunlu dayanışma mekanizması konusunda bazı ülkelerin çekinceleri sürüyor. Özellikle göçmenlerin üye devletler arasında yeniden yerleştirilmesini öngören sisteme karşı çıkan ülkeler arasında yer alan Macaristan'ın yeni kurallara nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.

Bu konuda yöneltilen soruları yanıtlayan Lammert, Macar makamlarıyla göç politikaları başta olmak üzere birçok alanda temasların sürdüğünü belirtti. Yeni kurulan Peter Magyar hükümetinin göreve başlamasının üzerinden kısa süre geçtiğini hatırlatan Lammert, Brüksel ile Budapeşte arasındaki diyaloğun devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan, Macaristan'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde AB fonlarında kesinti yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise net bir yanıt verilmedi.

İLK KAPSAMLI PLAN

AB'nin ilk kapsamlı göç ve iltica reformu olarak değerlendirilen pakt, düzensiz göçle mücadelede ortak hareket edilmesini, sınır yönetiminin güçlendirilmesini ve iltica süreçlerinde daha hızlı karar alınmasını amaçlıyor. Ancak bazı üye ülkeler, zorunlu dayanışma sisteminin ulusal göç politikalarına müdahale edebileceğini, ek mali yükler oluşturabileceğini ve düzensiz göçü teşvik edebileceğini savunarak uygulamaya yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

Yeni düzenlemenin, önümüzdeki dönemde hem Avrupa'nın göç politikalarını hem de üye ülkeler arasındaki siyasi dengeleri önemli ölçüde etkileyeceği belirtildi.