Milyonlarca dolara satılan dünyanın en pahalı mektubu 170 yıl sonra açıldı

Mauritius adasından Fransa’ya gönderilen sıradan bir iş mektubu üzerindeki baskı hatası barındıran pullar sayesinde dünyanın en pahalı mektubu oldu.

Mauritius adasında yaşayan bir şarap tüccarının 170 yıl önce ortaklarına yazdığı sıradan mektup bugün dünyanın en pahalı postası kabul ediliyor. Port Louis kentinden Fransa’nın Bordeaux şehrine gönderilen bu mektup pullarındaki tarihi hata nedeniyle milyonlarca dolar değer taşıyor. Tarihe Bordeaux Mektubu olarak geçen evrak pul koleksiyoncularının en büyük gözdesi durumunda bulunuyor.

SIRADAN BİR BİLDİRİM TARİH YAZDI

Şarap tüccarı Edward Francis ortaklarına 48 varil içkiyi teslim aldığını bildirmek için bu mektubu kaleme almıştı. Mektubun yazıldığı esnada gönderilen şarapların neredeyse üçte biri çoktan satılmıştı. Francis postanın üzerine o dönem yeni basılan iki adet renkli pulu yapıştırarak yola çıkardı.

Dönemin gravür ustası pulları basarken Kraliçe Victoria profilinin yanına yanlışlıkla postane ibaresini ekledi. "Posta ücreti ödendi" yerine "postane" yazan bu pullardan hata fark edilene kadar 500 adet satıldı. Günümüzde ise dünya üzerinde bu hatalı pullardan sadece 27 adet kaldığı biliniyor.

GİZEMLİ KOLEKSİYONCUNUN ELİNDE

Bahsi geçen pullardan mavi olanından 12 adet pembe olanından ise 15 adet günümüze ulaştı. Bordeaux Mektubu 1993 yılındaki açık artırmanın ardından Singapurlu gizemli bir koleksiyoncu tarafından satın alındı. Değeri 5 milyon doları aşan mektup o tarihten beri sahibini koruyor.