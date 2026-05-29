Milyarlarca dolar havaya uçtu! Jeff Bezos'un milyarlık roketi rampada infilak etti

Jeff Bezos'un kurucusu olduğu uzay ve havacılık şirketi Blue Origin'in, SpaceX’in Falcon roketine rakip olarak tasarladığı 98 metrelik ağır yük taşıma roketi New Glenn, Florida’daki Cape Canaveral üssünde statik ateşleme testinden geçirildiği sırada infilak etti.

İsmini Dünya'nın yörüngesinde dolaşan ilk Amerikalı astronot John Glenn'den alan dev roketin patlama anına ait görüntülerde; 98 metre yüksekliğindeki yapının alt kısmından önce dumanlar yükseldiği, ardından roketin büyük bir ateş topuna dönüşerek havaya uçtuğu görülüyor.

ŞİRKETTEN VE JEFF BEZOS'TAN İLK AÇIKLAMA

Patlamanın ardından şirketten yapılan açıklamada olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Blue Origin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa açıklamada, “Bugünkü sıcak ateşleme testimiz sırasında bir anomali yaşadık” ifadelerini kullanarak tüm personelin güvende olduğunu duyurdu.

Şirketin sahibi Amerikalı milyarder Jeff Bezos ise kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hasarın boyutuna ve sürecin zorluğuna dikkat çekti. Bezos, “Temel nedeni anlamak için henüz çok erken ancak bunu bulmak için çalışıyoruz. Çok zor bir gün. Ama yeniden inşa edilmesi gereken ne varsa yeniden inşa edeceğiz ve uçuşlara geri döneceğiz. Buna değer” dedi.

RAKİPLERDEN VE NASA'DAN AÇIKLAMALAR

Blue Origin’in sektördeki en büyük rakibi olan SpaceX'in sahibi Elon Musk, kazanın ardından yaptığı paylaşımda, “Bunu görmek üzücü, umarım kısa sürede toparlanırsınız” ifadelerini kullandı.

NASA Yöneticisi Jared Isaacman ise patlamadan haberdar olduklarını belirterek, sürecin takipçisi olacaklarını şu sözlerle ifade etti:

"Uzay uçuşları hata kabul etmez. Ortaklarımızla birlikte bu anomalinin kapsamlı şekilde soruşturulmasını destekleyecek, kısa vadeli görev etkilerini değerlendirecek ve yeniden roket fırlatmaya döneceğiz.”

BİR AY İÇİNDE İKİNCİ BAŞARISIZLIK

Milyarlarca dolarlık bütçeyle 10 yıldır geliştirilen New Glenn roketinin fırlatma rampasında infilak etmesi, şirketin son dönemde yaşadığı ilk başarısızlık değil. Blue Origin’in New Glenn roketi, henüz geçen ay bir iletişim uydusunu yörüngeye yerleştirme görevini de yerine getiremeyerek başarısız olmuş ve söz konusu başarısızlıkla ilgili resmi bir soruşturma başlatılmıştı. Son patlama, yürütülen projelerin güvenilirliği üzerindeki soru işaretlerini artırdı.