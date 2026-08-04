Milyarder baba öz kızlarına parayı kaptırmamak için ailesini rezil etti

Nijeryalı petrol milyarderi Muhammadu Indimi, şirketinin temettü davasında kendi ikiz kızlarına ödenecek 43,51 milyon dolarlık tazminat kararına karşı mahkemeye başvurdu.

Nijerya'nın önde gelen petrol arama ve üretim şirketlerinden Oriental Energy Resources kurucusu milyarder Muhammadu Indimi, öz kızlarıyla mahkemelik oldu. Şirketin temelleri 1990'ların başında atılırken, ikiz kız kardeşler Ameena ve Zara Indimi şirketteki yüzde 5'lik hisselerinin rızaları dışında yüzde 0,63 seviyesine düşürüldüğünü öne sürdü.

Hisselerinin seyreltilmesi nedeniyle mağdur edildiklerini belirten kız kardeşler, 2016 yılında açıklanan toplam 435,1 milyon dolarlık temettü ödemesinden hak ettikleri payı alamadıklarını vurguladı. Yasal haklarını arayan ikizler, konuyu Federal Yüksek Mahkemeye taşıdı.

MAHKEME İKİZLERİ HAKLI BULDU

Geçtiğimiz Şubat ayında davayı karara bağlayan Federal Yüksek Mahkeme, ikiz kız kardeşleri haklı buldu. Mahkeme, şirketin Ameena ve Zara Indimi'ye toplam 43,51 milyon dolar temettü tazminatı ödemesine hükmetti. Kararın ardından şirket yönetimi temyiz yoluna gitti.

Süreç devam ederken davanın seyrini değiştiren bir gelişme yaşandı. Milyarder baba Muhammadu Indimi, Oriental Energy Resources şirketinin başlattığı temyiz sürecine kişisel sıfatıyla müdahil olmak için Temyiz Mahkemesine başvurdu. Temyiz Mahkemesi, öncelikle baba Indimi'nin davaya taraf olup olamayacağını değerlendirecek.

EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Şirket yönetimi ise hisse oranlarındaki indirimin yasal olduğunu ve geçmiş finansal mutabakatlarla konunun çözüldüğünü savunuyor. Ancak hukukçular, davanın sadece Indimi ailesini ilgilendirmediğine dikkat çekiyor.

Kurumsal yönetim uzmanları, Afrika genelinde aile kontrolünde bulunan şirketlerdeki azınlık hissedar hakları ve mülkiyet anlaşmazlıkları açısından bu kararın emsal bir içtihat oluşturacağını vurguluyor. Ebok, Okwok ve OML 115 açık deniz petrol sahalarında hak sahibi olan şirketteki bu aile içi kavga, bölgedeki kurumsal şeffaflık tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.