Metroda görenler gözlerine inanamadı! Tükürmek için özel kutu koydular

Hindistan'ın Mumbai kentindeki metro istasyonlarından birinde ortaya çıkan sıra dışı uygulama sosyal medyada gündem oldu. Gundavli Metro İstasyonu'na yerleştirilen özel bir “tükürme kutusu”, yolculara kamusal alanda tükürmek için belirlenmiş bir nokta sundu. Cihazın üzerinde ise dikkat çeken şekilde “Sorumlu olun” mesajı yer aldı.

Uygulama, yerel aktivist Zoru Bhathena'nın 27 Eylül'de X'te paylaştığı fotoğrafla geniş kitlelere ulaştı. Bhathena, paylaşımına “Mumbai Metrosu artık özel tükürme alanlarıyla” ifadesini ekledi. Fotoğrafta, Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) ve Maha Mumbai Metro logolarının bulunduğu bir tabelanın altında özel olarak tasarlanmış cihaz görülüyor.

DÜNYADA BİR İLK

Cihazı geliştiren Ezyspit adlı şirket, ürünü “Dünyanın ilk belirlenmiş tükürme alanı” şeklinde tanımladı. Cihazın temel özelliği ise temassız kullanılabilmesi. Yolcular, kutuya doğrudan dokunmadan tükürme işlemini gerçekleştirebiliyor. Kullanım talimatları Marathi ve İngilizce olarak cihazın üzerinde yer alıyor.

Ezyspit'in kendi açıklamalarına göre sistem, tükürükten kaynaklanan damlacıkları kısa sürede katılaştırmayı ve mikroorganizmaları hapsetmeyi amaçlıyor. Şirket, cihazın yaklaşık 10 saniye içinde virüsleri “kilitleyebildiğini” öne sürüyor.

KİRLİLİĞİ AZALTMASI HEDEFLENİYOR

Uygulamanın arkasındaki fikir ise Mumbai'deki yaygın bir soruna farklı bir çözüm getirmek. Özel kutunun, yolcuların istasyon duvarlarına, zemine veya diğer alanlara tükürmesi yerine belirlenmiş bir noktayı kullanmasını sağlayarak kamusal alanlardaki kirliliği azaltması hedefleniyor. Ezyspit de ürünlerini kamuya açık alanlarda tükürme sorununa yönelik bir çözüm olarak tanımlıyor.

Ancak uygulama, kısa sürede “Tükürmek yasakken neden tükürme alanı var?” tartışmasını başlattı.

500 RUPİ CEZASI VAR

Çünkü Mumbai Metrosu'nun mevcut kurallarında istasyon alanında tükürmek yasak davranışlar arasında bulunuyor. İlgili düzenlemelerde tükürme, kamu düzenini ve yolcuların konforunu etkileyen eylemler kapsamında değerlendiriliyor ve 500 rupi para cezası uygulanabiliyor.

Bu nedenle sosyal medyada bazı kullanıcılar, bir taraftan tükürmeye ceza uygulanırken diğer taraftan bunun için özel bir ünite kurulmasının çelişkili olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bir kullanıcı, “Kim kamuya açık yerlerde tükürmeyi teşvik eder ki?” diyerek uygulamaya tepki gösterirken, başka kullanıcılar da çözümün tükürmeyi engellemek yerine alışkanlığı belirli bir noktaya taşımak anlamına geldiğini öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise istasyonların kirlenmesini önlemek açısından uygulamanın pratik bir yöntem olabileceğini savundu.