Meloni'den Trump'a zeytin dalı: İkili ilişkilere yansımamalı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki polemiği sonlandıracak bir açıklamada bulundu.

Başkent Roma'da La Verità gazetesinin etkinliğine katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada tartışmayı körüklemek niyetinde olmadığını söyledi.

MELONİ'DEN TRUMP'A ZEYTİN DALI

La Verità gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Maurizio Belpietro’nun sorularını yanıtlayan Meloni; Fransa'da 15-17 Haziran'daki G7 Zirvesi sırasında görüştükleri ABD Başkanı'nın daha sonra kendisi için "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı." demesiyle aralarında başlayan söz düellosu sorulunca, Trump'ın bu sözleri karşısında "şaşırdığını" ve "etkilendiğini" belirtti.

Bu tepkisini de son derece samimi bir şekilde dile getirdiğini anlatan Meloni, polemiğe dair şu değerlendirmede bulundu:

"Farklı yorumlar okudum. Tavrımın, sert ve kararlı göründüğü iddia edilen, sosyal medyada döndürülen videolardan ya da İran'la yürütülen müzakerelerin gidişatından dikkatleri uzaklaştırıp odağı NATO kapsamındaki zorluklara çevirmeyi amaçladığı öne sürülen yorumlardan bahsediyorum. Bunların doğru olup olmadığını bilmiyorum. Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde olmadığımı söyledim ve tekrar ediyorum."

"POLEMİK ÜLKELER ARASINDAKİ İLİŞKİYE YANSIMAMALI"

Meloni, liderler olarak yaşadıkları bu polemiğin ikili ilişkilere yansımaması gerektiğini umduğunu belirterek, "ABD ile ikili çalışmalarımızın yeniden normal seyrine dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu, dün Bakanlar Kurulunda da dile getirdim; özellikle yaklaşan bazı etkinlikler için." ifadelerini kullandı.

İtalyan Başbakan, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin ziyaretini iptal etmesine yol açan polemik ile ilgili yaptığı değerlendirmede, ABD’nin Roma Büyükelçiliğinin 4 Temmuz dolayısıyla yapacağı ABD Milli Günü resepsiyonunu işaret ederek şunları kaydetti:

"(İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani) Bakan Tajani’nin, güçlü bir mesaj vermek amacıyla ABD ziyaretini iptal etmesinin ilk aşamada doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Ancak mesaj verildikten sonra daha ileri gitmeye gerek yok. Villa Taverna'daki (ABD’nin Roma Büyükelçisinin konutu) etkinlikte hükümet olarak bulunacağız. İtalya'nın dış politikası son 80 yıldaki çizgisini sürdürecektir. ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkinin sağlam kalmasını sağlamak, Batı’nın gücünün dayandığı temel unsurdur."

MELONİ'DEN İRAN-ABD DEĞERLENDİRMESİ

ABD ile İran arasındaki müzakereler ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Meloni tarafların görüşmesi konusunda oldukça iyimser olduğunu belirtti.

Meloni, İtalya olarak sürece diplomatik katkı sunmaları ve Hürmüz Boğazı'na yönelik muhtemel bir misyona da katılma konusunda hazır olduklarını göstermeleri gerektiğini söyledi.

Hürmüz Boğazı'nın seyrüsefere kapanmasının ekonomiler üzerindeki etkilerinin görüldüğüne de dikkati çeken Meloni şu sözleri sarf etti:

"Bu, sadece Hürmüz’ün küresel ticaret açısından taşıdığı önem nedeniyle değil, aynı zamanda böyle bir geçiş noktasının kontrol edilmesinin yaratacağı emsal nedeniyle de seyrüsefer özgürlüğünün tamamen yeniden sağlanması gerekiyor. Eğer Hürmüz'de İranlılara bir geçiş ücreti ödenmesini kabul edersek, her geçiş noktasının bir silah olarak kullanılabileceği bir dünyada yaşar hale geliriz."

Başbakan Meloni, uzun menzilli füzelere sahip olduğunu gösteren İran'ın nükleer savaş başlıkları edinmesine izin verilmemesi gerektiğini yineledi.

Meloni ayrıca, İtalya ve Fransa'nın Lübnan konusunda beraber çalışabileceğini de kaydetti.

"1 MAYIS'TA SİGARAYI BIRAKTIM"

Sigarayı bırakması ile ilgili de bir soruyu yanıtlandıran Meloni, sürecin zorlu olduğunu ancak başardığını ifade etti.

"1 Mayıs'ta sigarayı bıraktım. Kül tablaları, sigaralar, çakmaklar hepsi etrafımdan kaldırıldı. Kimse inanmıyordu bana çünkü sigaraya karşı olan zaafım konusunda ünlüydüm. Bunu haberlere çıkmadan başarabildiğim için de çok gururluyum." diyen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni süreci şöyle aktardı:

"Zor bir dönem olmasına rağmen başardım çünkü kötü bir dönem geçirdiğinizde ‘tüm kötü şeylerin bir kenara bırakılması’ fikrine inanıyorum ve bu şekilde hallettim."