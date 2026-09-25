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Meloni duyurdu! İtalya'da burka yasağı Bakanlar Kurulu'ndan geçti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ile girilmesini yasaklayan tasarının Bakanlar Kurulu'ndan geçerek imzalandığını açıkladı.

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Meloni duyurdu! İtalya'da burka yasağı Bakanlar Kurulu'ndan geçti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklayan tasarının Bakanlar Kurulu'ndan onaylandığını belirterek konuya ilişkin açıklama yaptı. Meloni şu ifadeleri kullandı:

"OKULLARDA BURKA İLE NİKAP KULLANIMINI YASAKLIYOR"

Bakanlar Kurulu bugün okullara ilişkin kararnameyi onayladı. Söz konusu kararname, sınıflarda yeterli İtalyanca dil becerisine sahip olmayan öğrencilerin sayısına yüzde 30'luk bir üst sınır getiriyor, dilin öğrenilmesine yönelik daha fazla imkan sağlıyor ve okullarda burka ile nikap kullanımını yasaklıyor.

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Bunlar, ayrışma yerine gerçek bir bütünleşmeyi teşvik eden, getto sınıfların oluşumunu engelleyen ve tüm öğrenciler için fırsat eşitliğini güvence altına alan, sağduyuya dayalı tedbirlerdir. İzlemeyi amaçladığımız yol budur: Kurallardan ödün vermeden bütünleşmeyi sağlayan, en büyük zorluklarla karşılaşanları destekleyen ve herkesin aynı başlangıç ​​noktasından yola çıkmasını temin eden bir okul sistemi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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