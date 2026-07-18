Meksika Devlet Başkanı'ndan 7.3'lük deprem açıklaması

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkenin güneyinde meydana gelen güçlü depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Sheinbaum, sarsıntının hemen sonrasında Chiapas ve Tabasco valileriyle görüştüğünü aktardı.

HASAR TESPİT EDİLMEDİĞİ BİLDİRİLDİ

Sheinbaum, her iki eyalette de şu ana kadar herhangi bir hasar kaydına rastlanmadığını belirtti. Komşu eyaletlerde ise acil durum protokollerinin devreye alındığını ifade eden Sheinbaum, yetkililerin saha incelemelerini sürdürdüğünü vurguladı. Yerel, eyalet ve federal düzeydeki ekiplerin, depremin en yoğun hissedildiği bölgelerde olası yapısal hasarları belirlemek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

USGS: DEPREM 15,2 KİLOMETRE DERİNLİKTE

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin Pasifik Okyanusu açıklarında 7,3 büyüklüğünde ve 15,2 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurmuştu.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Ana sarsıntının ardından bölgede büyüklükleri 5 ile 6 arasında değişen 9 ayrı depremin daha yaşandığı bildirildi. Yetkililer, olası risklere karşı teyakkuz halinde olduklarını açıkladı.