Mehmet Öz'ün evinde şoke eden anlar: ABD'li sağlık bakanı yılanı eliyle yakaladı

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., Doktor Mehmet Öz’ün lüks sahil malikanesinin terasında yaptıkları ile gündem oldu.

Robert F. Kennedy Jr. , karısı Cheryl Hines'ın çığlıklar atarak izlediği sırada, çıplak elleriyle iki yılan yakaladı.

Kennedy, terasta hareket eden iki “Black Racer” (siyah yarışçı) türü yılanı fark etti.

Videoda, takım elbise pantolonu ve kravat giymiş Kennedy'nin iki siyah yılanı kovaladığı ve ardından çıplak elleriyle yakaladığı görüldü.

Ardından yakaladığı yılanları Dr. Mehmet Öz’e gösterdi.

''BUNLAR TEHLİKELİ''

Videoda, Kennedy’nin eşi olan Hollywood oyuncusu Cheryl Hines’ın panik içinde uyarılarda bulunduğu ve eşine yılanlara müdahale etmemesi için seslendiği ve ‘’Bunlar tehlikeli’’ dediği duyuldu. Hines’ın endişeli tavırlarına rağmen Kennedy’nin yılanlarla temas kurmayı sürdürdüğü görüldü.

KENNEDY’İ YILAN ISIRDI

Görüntülerde ayrıca yılanlardan birinin Kennedy’yi ısırdığı anlar da yer aldı. Olay sırasında sakinliğini koruyan Kennedy’nin, yaşananlara rağmen yılanları çevresindekilere göstermeye devam etmesi dikkat çekti.