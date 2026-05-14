Mazlum Abdi Türkiye planını açıkladı! "Ziyaret için hazırlık yapıyoruz"

Suriye’nin kuzeyinde dengeleri değiştirecek açıklamalar yapan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, hem Türkiye’yle yürütülen temaslara hem de Şam yönetimiyle devam eden entegrasyon sürecine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Al Monitor’e konuşan Abdi, Ankara’yla görüşme kanallarının açık olduğunu belirterek, olası bir Türkiye ziyareti için hazırlık yapıldığını söyledi. Bu ziyaretin PKK lideri Abdullah Öcalan’la bir görüşmeyi de kapsayabileceğini ifade eden Abdi, kendilerine mektuplar ulaştığını, son mesajın ise ocak ayında çatışmalar başlamadan önce gönderildiğini dile getirdi.

Şam yönetimiyle yürütülen görüşmelerin ise SDG açısından kritik bir aşamaya geldiğini anlatan Abdi, önceliklerinin varılan mutabakatların “adil ve eksiksiz” şekilde uygulanması olduğunu söyledi. Süreci “oldukça ağır” olarak tanımlayan SDG lideri, askeri entegrasyondan yerel yönetimlere kadar birçok başlıkta ayrı ekiplerin çalıştığını aktardı.

ŞAM YÖNETİMİYLE UZLAŞMA

Abdi’ye göre Şam’la yapılan görüşmelerde iki temel ilke üzerinde uzlaşı sağlandı. Bunlardan ilki, özerk yönetim bünyesinde görev yapan kişilerin tasfiye edilmemesi. Yaklaşık 50 bin kişinin görevine devam edeceğini belirten Abdi, maaşların artık doğrudan Suriye devlet kurumları tarafından ödeneceğini söyledi. İkinci başlık ise Kürt çoğunluklu bölgelerde yerel yönetimin yerel halk tarafından sürdürülmesi oldu. Etnik yapının karma olduğu bölgelerde ise yönetimin ortak uzlaşıyla şekilleneceğini ifade etti.

Askeri entegrasyon konusunda da somut adımlar atıldığını açıklayan Abdi, SDG unsurlarından oluşan dört yeni askeri tugayın Suriye ordusu bünyesine dahil edildiğini söyledi. Bu birliklerin yeni isimlerle faaliyet göstereceğini ancak kadroların tamamen SDG savaşçılarından oluşacağını belirtti. Kobani’de kurulan tugayın Halep merkezli bir tümenin parçası olduğunu, Cezire bölgesinde ise Derik, Haseke ve Kamışlı merkezli üç ayrı tugayın yapılandırıldığını aktardı.

ŞARA İLE İLİŞKİLER

Kamuoyunda sık sık gündeme gelen “Ahmed eş-Şara ile anlaşmazlık” iddialarına da değinen Abdi, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile ilişkilerinin sanıldığı gibi kötü olmadığını savundu. İkisinin de önceliğinin entegrasyon sürecinin başarıyla tamamlanması olduğunu belirten SDG lideri, askeri geçmişlerinin birbirlerini anlamalarını kolaylaştırdığını söyledi. Süreç tamamlandığında Şara’yı bölgeye davet edeceklerini ifade eden Abdi, bunun tarafların anlaşmalara ne kadar bağlı kalacağına göre şekilleneceğini dile getirdi.

"OPERASYONLAR ASKERİ ZORUNLULUK NEDENİYLE YAPILDI"

Mazlum Abdi, Türkiye'nin "yıllarca hiçbir gerekçe olmadan kendileriyle savaştığını" savunarak Rakka ve Deyrizor konusunda yöneltilen eleştirilere de yanıt veren Abdi, bu bölgelere yönelik operasyonların “askeri zorunluluk” nedeniyle yapıldığını savundu. Başlangıçta bu bölgelere ilerleme planlarının olmadığını söyleyen SDG komutanı, saldırıların büyük bölümünün Rakka, Menbiç ve Deyrizor hattından geldiğini, bu nedenle IŞİD’i kendi merkezlerinde hedef almak zorunda kaldıklarını belirtti. Yerel halkın çağrısıyla bölgelere girdiklerini ve operasyonların koalisyon desteğiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Abdi, Rakka’nın savaş sonrası büyük ölçüde yıkıldığını ancak sınırlı imkanlarla yeniden ayağa kaldırıldığını söyledi. Koalisyon fonlarının önemli bölümünün Rakka ve Deyrizor’a aktarıldığını belirten SDG lideri, “Hiçbir şey yapılmadı” eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu. Bununla birlikte geçmişte bazı siyasi hatalar yapıldığını da kabul ederek, Şam yönetimiyle daha erken uzlaşı sağlanamamasında kendi taraflarının da sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Hükümetin sürekli süreci ağırdan aldığını öne süren Abdi, SDG’nin de yeterince esnek davranmadığını ifade etti.

ABD KONUSUNA DA DEĞİNDİ

ABD’nin bölgedeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Abdi, Washington yönetiminin savaş sırasında daha erken devreye girebileceğini savundu. Amerikan askerleriyle “sadık dostluklar” kurduklarını söyleyen SDG lideri, sahada birlikte çalıştıkları komutanları suçlamadığını, onların yalnızca verilen emirleri uyguladığını belirtti. ABD askeri varlığının sona ermesiyle tamamen yeni bir döneme girdiklerini vurgulayan Abdi, “Yeni bir ortamdayız ve buna uyum sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kendi geleceğine ilişkin soruya ise dikkat çekici bir yanıt veren SDG lideri, entegrasyon tamamlanıp SDG mevcut yapısıyla sona erdiğinde halkın içinde kalacağını söyledi. Yeni siyasi yapılanmaların zamanla ortaya çıkacağını belirten Abdi, şu aşamada önceliklerinin sahadaki dönüşüm sürecini tamamlamak olduğunu ifade etti.