Marul kaynaklı salgında korkutan gelişme! İlk can kayıpları geldi

ABD'de haftalardır etkisini sürdüren siklospora paraziti kaynaklı salgın, ilk ölümlerin yaşanmasıyla daha da ciddi bir boyuta ulaştı. Michigan Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'nın yaptığı açıklamaya göre, eyalette enfeksiyonla bağlantılı iki kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, hayatını kaybeden kişilerin bağırsak sistemi ve sıvı kaybını ağırlaştırabilecek kronik rahatsızlıklara sahip olduğunu belirtirken, hasta mahremiyeti gerekçesiyle başka ayrıntı paylaşılmadı.

Sağlık otoriteleri, salgının özellikle dışarıda tüketilen hazır yiyeceklerde kullanılan doğranmış marullar üzerinden yayıldığını değerlendiriyor. Kusma, ishal, karın ağrısı, ateş ve yoğun sıvı kaybına neden olabilen enfeksiyon nedeniyle birçok hastanede yoğunluk yaşanırken, ekipler kontamine ürünlerin izini sürmek için restoranlar, dağıtım merkezleri ve gıda depolarında denetimlerini sürdürüyor. Marketlerde satılan bazı marullarda da bulaş izlerine rastlandığı bildirildi.

ILLINOIS'DE VAKALAR ARTIYOR

Illinois Sağlık Departmanı, eyalette şu ana kadar siklospora nedeniyle ölüm kaydedilmediğini açıkladı. Ancak Chicago Sağlık Departmanı verileri, kentte pazartesi günü itibarıyla 209 kesinleşmiş veya olası vakanın bulunduğunu ortaya koydu.

Yürütülen incelemelerde bu vakaların en az 15'inin çok eyaletli marul kaynaklı salgınla bağlantılı olduğu belirlenirken, 103 kişinin ise enfeksiyonu yerel kaynaklardan kaptığı tespit edildi. Yetkililer, bu yerel bulaşların ortak kaynağını belirlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

SALGININ KAYNAĞI MEKSİKA'DAN GELEN MARULLAR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), temmuz ayı sonunda Illinois'i, Meksika'nın orta bölgelerinden getirilen ve Taylor Farms de Mexico tarafından geri çağrılan göbek marullarla ilişkilendirilen salgın kapsamına dahil etti.

Salgının görüldüğü diğer eyaletler ise Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania ve West Virginia olarak açıklandı. Illinois genelinde 28 Temmuz itibarıyla vaka sayısı 707'ye ulaşırken, geçen hafta itibarıyla 47 kişinin hastanede tedavi gördüğü bildirildi.

Illinois Sağlık Departmanı, dışarıda yemek yedikten sonra doğranmış marul tükettiklerini belirten hastaların ifadeleri doğrultusunda şüpheli ürünlerin restoran ve marketlerden toplatıldığını duyurdu.

TACO BELL BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Federal sağlık yetkilileri, dokuz eyalette faaliyet gösteren Taco Bell restoranlarında servis edilen Meksika menşeli marulları salgının en önemli bulaş kaynaklarından biri olarak değerlendiriyor.

CDC verilerine göre temmuz sonu itibarıyla bu marullarla ilişkilendirilen doğrulanmış vaka sayısı 1 bin 947'ye yükselirken, en az 98 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kuruma göre ülke genelindeki doğrulanmış ve şüpheli siklospora vakalarının sayısı 18 bini aşmış durumda. Eyalet sağlık birimlerinin yayımladığı güncel veriler ise toplam vaka sayısının 20 binin üzerine çıktığını gösterdi. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla geri çağırma işlemleri, ürün takip çalışmaları ve saha denetimleri hız kesmeden devam ediyor.