Mango'nun sahibi Isak Andic cinayete mi kurban gitti? Oğlundan 'bacağı sakattı' savunması

Dünyaca ünlü giyim markası Mango'nun kurucusu, İspanya'nın en zengin iş insanlarından biri olan milyarder Isak Andic Ermay’ın dağ yürüyüşü esnasında uçurumdan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen şüpheli ölüm soruşturması uluslararası kamuoyunda sarsıntı yaratmaya devam ediyor.

Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan ve babasının ölümünde doğrudan rol oynamakla suçlanan büyük oğlu Jonathan Andic, avukatları aracılığıyla mahkemeye resmi bir savunma dilekçesi sundu.

Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ele geçirdiği gizli mahkeme belgelerine göre oğul Andic, babasını uçurumdan itmediğini, 90 metrelik düşüşün babasının kronik diz rahatsızlığından kaynaklanan bir anlık denge kaybı nedeniyle yaşanmış olabileceğini öne sürdü.

OTOPSİ RAPORUNUN "KAZA DEĞİL" TESPİTİNE KARŞI "DİZ HASTALIĞI" KOZU

Trajik olay, 2024 yılının son aylarında milyarder Isak Andic'in oğlu Jonathan ile Barcelona yakınlarındaki dağlık arazide yürüyüşe çıktığı sırada yaşanmış; kurucu Andic 90 metrelik bir uçuruma yuvarlanarak feci şekilde can vermişti. Geçtiğimiz hafta İspanyol yargısı tarafından resmen cinayetle suçlanan Jonathan Andic’in avukatları, olayın bir "cinayet" değil "fiziksel bir kaza" olduğunu kanıtlamak için mahkemeye Isak Andic’in gizli tıbbi geçmişini sundu.

Dilekçede, Isak Andic’in her iki dizinde de kıkırdak aşınmasına, şiddetli ağrıya, eklem sertliğine ve hareket kabiliyetinde ani azalmalara yol açan dejeneratif bir eklem rahatsızlığı olan "bilateral gonartroz" hastalığı bulunduğu belirtildi. Savunma makamı, adli tıp tarafından hazırlanan ve düşüşün basit bir "kayma veya takılma" sonucu meydana gelme ihtimalini neredeyse imkansız bulan resmi otopsi raporunu bu hastalıkla çürütmeyi hedefliyor.

Avukatlar, babanın dizinin yürüyüş esnasında aniden çökmüş olabileceğini, bu nedenle düşerken refleks olarak duruşunu düzeltemediğini ve ellerini kullanamadan dik bir açıyla kontrolsüzce uçuruma yuvarlandığını iddia etti. Bu tezi desteklemek için milyarderin geçmişte yaşadığı başka bir düşüşe ait video kayıtları mahkemeye delil olarak sunuldu.

OLAY YERİNDEKİ ŞÜPHELİ AYAK İZİ KANITINA İTİRAZ

Yürütülen soruşturmada hakimin raporuna giren en somut delillerden biri, uçurum kenarında bulunan ve "yere kasıtlı olarak büyük bir güç uygulanarak" oluşturulduğu saptanan şüpheli bir ayak izi olmuştu. Polis ve adli heyet, bu izin babasını uçuruma doğru iten oğul Jonathan Andic'e ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

Savunma dilekçesinde bu kilit delile de doğrudan itiraz edildi. Avukatlar, dağdaki yürüyüş patikasının olaydan sonra hiçbir zaman polis tarafından resmi güvenlik şeridiyle kapatılmadığını, bölgenin sivil ziyaretçilere açık kaldığını ve bu nedenle olay yerindeki delillerin tamamen "kontamine" (kirletilmiş) olduğunu savunarak ayak izinin mahkemede yasal bir delil olarak kabul edilemeyeceğini iddia etti.

MİRAS AVANSI VE VASİYET DEĞİŞİKLİĞİ GERİLİMİ

İspanyol savcılığı ve soruşturma hakimi, baba ile oğul arasında ölüm olayından hemen önce çok ciddi bir "para ve miras" gerilimi yaşandığını savunuyor. Mahkeme kayıtlarına göre Isak Andic, aile servetini korumak amacıyla yeni bir vakıf kurarak vasiyetini tamamen değiştirmeyi planlıyordu. Bunu öğrenen oğlu Jonathan, babasına aralarındaki anlaşmazlıkları konuşmak üzere dağ yürüyüşüne çıkmayı teklif etti. Hakimin raporunda, Jonathan'ın babasından ölmeden kısa süre önce yüklü miktarda bir "miras avansı" talep ettiği de açıkça vurgulandı.

Jonathan'ın avukatları ise gerilim iddialarını reddederek ölümden bir yıl öncesine ait e-posta yazışmalarında ikili arasında hiçbir kavga olmadığını öne sürdü. Ayrıca Mango CEO’su Toni Ruiz, Isak Andic’in özel sekreteri ve Jonathan’ın iki kız kardeşi ile amcasının, baba-oğul arasında kötü bir ilişki olmadığını savunan tanık ifadeleri de dosyaya eklendi.

TRAFİK KAMERALARI VE İSTİFA KARARI

Polis soruşturmasında şüpheleri artıran bir diğer teknik veri ise Jonathan Andic'in aracına ait trafik kamerası kayıtları oldu. Polis, Jonathan’ın cinayetten önceki hafta babasının öldüğü ıssız bölgeye tam üç kez giderek "keşif" yaptığını iddia etti. Savunma ise bu iddiayı reddederek müvekkillerinin bölgeyi sadece iki kez ziyaret ettiğini, bunlardan birinde hava muhalefeti nedeniyle yürüyüşü iptal edip geri döndüğünü savundu.

Tüm bu ağır suçlamaların ortasında kalan Mango İmparatorluğu'nun veliahdı Jonathan Andic, bu hafta içinde şok bir karar alarak suçsuzluğunu kanıtlamaya ve tamamen hukuki savunmasına odaklanmak amacıyla, küresel giyim devi Mango’daki "Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı" görevinden geçici olarak ayrıldığını istifa dilekçesiyle kuruma bildirdi.