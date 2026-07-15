Malezya'dan dikkat çeken talimat! İsrail vatandaşları için sınır dışı edilecek

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkede İsrail vatandaşlarının bulunduğuna ilişkin ortaya atılan iddiaların ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yerel basına konuşan Enver, tüm güvenlik kurumlarının konuyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü belirterek, hükümetin gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.

İsrail vatandaşlarının Malezya'da bulunduğu yönündeki iddialara izin vermeyeceklerini vurgulayan Enver, "Soruşturuyoruz, buna izin vermeyeceğiz." diyerek güvenlik birimlerinin gerekli incelemeleri sürdürdüğünü söyledi.

"İSRAİL'İ TANIMIYORUZ"

Malezya'nın İsrail'i resmen tanımayan ülkeler arasında yer aldığını hatırlatan Başbakan Enver, bu nedenle ülkede İsrail vatandaşı olduğunun belirlenmesi halinde gerekli işlemlerin derhal uygulanacağını açıkladı. Enver, "Eğer ülkemizde İsrail vatandaşları varsa, İsrail'i tanımadığımız için kendileri vakit kaybetmeden sınır dışı edilecek." ifadelerini kullandı.

ÇİFTE VATANDAŞ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Başbakanın açıklamaları, çifte vatandaşlık belgeleri kullandığı öne sürülen bazı İsrail vatandaşlarının Johor eyaletinde tespit edildiğine yönelik haberlerin ardından geldi. Söz konusu iddiaların doğruluğunu araştıran güvenlik kurumlarının soruşturmasının sürdüğü belirtilirken, hükümet sürecin sonucuna göre gerekli adımları atacağını duyurdu.