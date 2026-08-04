Mahkemeden veto geldi! İsrail'in timsahlarla çevrili cezaevi hayali "şimdilik" rafa kalktı

İsrail'de Filistinli esirlerin tutulduğu hapishanelerin güvenliğini artırma gerekçesiyle gündeme getirilen ve kamuoyunda büyük tepki çeken "timsahlı hendek" planı yargıya takıldı. Kudüs Bölge Mahkemesi, ülkenin güneyinde bulunan Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesini öngören uygulamanın, hukuki değerlendirme tamamlanıncaya kadar durdurulmasına karar verdi.

İsrail merkezli i24 News'in aktardığına göre karar, "Let the Animals Live" adlı hayvan hakları kuruluşunun yaptığı acil başvurunun ardından alındı. Mahkeme, planın yasal yönlerinin ayrıntılı biçimde incelenmesine hükmederken, İsrail hükümetine görüşünü sunması için 16 Ağustos'a kadar süre tanıdı.

AŞIRI SAĞCI BAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

Kararın ardından açıklama yapan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, mahkemenin müdahalesine sert tepki gösterdi. Ben-Gvir, yargının hükümetin cezaevi güvenliğini güçlendirmeyi amaçlayan girişimlerini engellediğini savunarak İsrail yargısına yönelik eleştirilerini yineledi. Tartışmalı öneri ilk kez geçen yıl aralık ayında Ben-Gvir tarafından kamuoyuna açıklanmış, Filistinli tutukluların bulunduğu cezaevlerinin etrafına timsahlarla dolu hendekler inşa edilmesi fikri hem İsrail'de hem de uluslararası kamuoyunda yoğun tartışma yaratmıştı.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından cezaevlerindeki Filistinlilere yönelik uygulamalar da uluslararası insan hakları örgütlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde çocuklar ve kadınlar dahil 9 bin 600'den fazla Filistinli tutuklu bulunurken, bunların 3 bin 532'si herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutuklu" statüsünde tutuluyor. Hak örgütleri, tutukluların işkence, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerine erişememe gibi ağır ihlallere maruz kaldığını, bu koşullar nedeniyle çok sayıda Filistinlinin cezaevlerinde yaşamını yitirdiğini belirtiyor.