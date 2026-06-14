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Halk TV Dünya Mahkeme karar verdi: Trump'ın adı silindi!

Mahkeme karar verdi: Trump'ın adı silindi!

ABD'de mahkeme kararının ardından başkent Washington'daki sahne sanatları merkezindeki "Trump" ismi silindi.

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Mahkeme karar verdi: Trump'ın adı silindi!

ABD'de mahkemenin verdiği kararın ardından başkent Washington'daki sahne sanatları merkezi "Trump John F. Kennedy Center"ın isminden ABD Başkanı Donald Trump'ın soyadı kaldırıldı.

Sahne Sanatları Merkezi'nin yöneticisi Matt Floca, federal mahkemeye yaptığı bilgilendirmede, mahkeme kararına uyduklarını belirtti.

Floca, "Kennedy Center"ın bina ve yerleşkesinde ABD Başkanı Trump'ın adının yer aldığı tüm fiziksel işaretlerin kaldırıldığını söyledi.

Mahkeme karar verdi: Trump'ın adı silindi! - Resim : 1

2025 YILINDA DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Beyaz Saray, Aralık 2025'te Washington'ın sembol mekanlarından "Kennedy Center"ın adının "Trump-Kennedy Center" olarak değiştirileceğini açıklamış, ardından binaya ve mekanın internet sitesine "Trump" ifadesi eklenmişti.

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Bu değişikliğin ardından sanat dünyasından tepki gelmiş ve "Kennedy Center"da 2006'dan bu yana performans sergileyen müzisyen Chuck Redd, Noel arifesindeki konserinden geri çekilmişti.

Öte yandan şubat ayında da Trump, merkezin 4 Temmuz'da kapatılacağını ve iki yıl sürecek tadilat çalışmaları kapsamında yeni eğlence kompleksinin inşaatına da eş zamanlı başlanacağını açıklamıştı.

ABD Bölge Yargıcı Christopher Cooper, 30 Mayıs'ta "Trump John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi"nin isminden "Trump" ifadesinin çıkarılmasına karar vermişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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