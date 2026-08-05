Mahkeme durdurdu, bakanlar sahaya indi! Timsahlı hapishane için hendekler kazıldı

İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi çevresine timsahlarla doldurulacak hendekler oluşturulmasına yönelik tartışmalı güvenlik planı yeniden gündeme geldi. Mahkemenin projeyi hayvan hakları gerekçesiyle geçici olarak durdurmasına rağmen, bölgede kazılan hendekler kamuoyuna yansıdı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Kudüs Bölge Mahkemesi'nin plan hakkında daha kapsamlı hukuki inceleme yapılıncaya kadar yürütmeyi durdurma kararı vermesinin ardından Çevre Koruma Bakanı Idit Silman ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hapishane çevresini ziyaret etti. İki bakanın sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, timsahların yerleştirilmesi planlanan alanlarda hendeklerin kazıldığı görüldü.

"TİMSAHLARIN KOŞULLARI DAHA İYİ OLACAK"

Çevre Koruma Bakanı Idit Silman, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, hayvanların refahının gözetileceğini savundu. Silman, "Bu hapishanenin dışındaki timsahların yaşam koşullarının, içeride bulunan teröristlerinkinden çok daha iyi olacağını söylemeliyim." ifadelerini kullandı.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise mahkemenin kararına tepki göstererek projenin uygulanması konusunda kararlı olduklarını dile getirdi. Hendeklerin bulunduğu alanı işaret eden Ben-Gvir, "İşte tam bu noktada timsahlar olmalı. Mahkeme yine yaptığımız çalışmaları engelliyor. Onları bu kadar korkutuyor olmamız gerçekten inanılmaz." dedi.

Ben-Gvir ayrıca, "Bu süreç böyle işleyecek. İnşallah timsahlar gelecek. Mahkemede mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu anda terör saldırısı yok ancak böyle bir saldırı olursa cevabı idam cezasıdır." açıklamasında bulundu.

PLAN İLK KEZ 2025'TE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine "timsahlarla korunan hendekler" yapılmasını önermiş ve bu öneri hem İsrail'de hem de uluslararası kamuoyunda geniş tartışmalara yol açmıştı.

3 Ağustos 2026 tarihinde ise Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail'in güneyindeki Ketziot Hapishanesi çevresine timsah yerleştirilmesini öngören planın, hayvan hakları açısından doğurabileceği sonuçların ayrıntılı biçimde incelenmesi amacıyla geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

İHLAL İDDİALARI SÜRÜYOR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından Filistinli tutukluların cezaevlerindeki koşulları da uluslararası insan hakları kuruluşlarının gündeminde yer almaya devam ediyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları örgütlerinin paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu 9 bin 600'den fazla Filistinli esir ile 3 bin 532 idari tutuklu bulunuyor. Hak örgütleri, tutukluların işkence, aç bırakılma, tıbbi bakımın engellenmesi ve kötü muamele gibi ciddi hak ihlallerine maruz kaldığını, bu nedenle çok sayıda kişinin cezaevinde yaşamını yitirdiğini belirtiyor.