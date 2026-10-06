Mahalle mahalle gezip kedileri topladılar! Şebekenin korkunç yöntemi ortaya çıktı

Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde, evlerin ve sokakların çevresinden kedi çaldığı belirlenen geniş kapsamlı bir şebekeye operasyon düzenlendi. Polis, 12 şüphelinin yaklaşık 2 bin 700 kediyi yakalayarak farklı kişilere sattığını açıkladı.

ÇOK SAYIDA KEDİ ELE GEÇİRİLDİ

Vietnam Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şebekenin faaliyetleri mercek altına alındı. Soruşturmanın ardından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda canlı kedi, hayvanları yakalamakta kullanılan kapanlar ve ekipmanlar ele geçirildi.

Polisin açıklamasına göre şebekenin başında 39 yaşındaki Lưu Thanh Bình bulunuyordu. Bình'in, canlı kedileri topladığı ve daha sonra bunları kedi eti almak isteyen kişilere sattığı belirtildi.

GECE SAATLERİNDE YAKALADILAR

Şebekenin kedileri yakalamak için kullandığı yöntem de soruşturma kapsamında ortaya çıktı. Hırsızlık ekiplerinin motosikletlerle özellikle gece saatlerinde mahallelere gittiği, genellikle 23.00 ile 04.00 saatleri arasında faaliyet gösterdiği bildirildi.

Şüphelilerin evlerin önlerine balık yemleri bulunan kapanlar yerleştirdiği, yakaladıkları kedileri çantalara koyarak bölgeden uzaklaştırdığı aktarıldı. Polis, ekiplerin bir gecede yaklaşık 4 ila 10 kedi yakaladığını belirledi.

Toplanan kediler daha sonra Bình'in kullandığı adrese götürüldü. Burada kedilerin alıcılarına teslim edildiği tespit edildi.

ÇOK SAYIDA EKİPMAN ELE GEÇİRİLDİ

Polisin düzenlediği baskınlarda 50 canlı kedi bulundu. Bunun yanı sıra 55 kedi kapanı, 2 tartı, 14 çanta, 13 cep telefonu ve 7 motosiklete el konuldu.

Ekipler ayrıca iki tüy/kürk çıkarma makinesi buldu. Ancak polis açıklamasında, şüphelilerin çaldığı yaklaşık 2 bin 700 kedinin tamamının et veya kürk olarak değerlendirildiğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Şüphelilerin, söz konusu kedileri çaldıklarını ve yeniden sattıklarını itiraf ettiği belirtildi.

Operasyonda ayrıca 6,7 milyon Vietnam dongu nakit para ele geçirildi.

Ele geçirilen kedilerden 13'ünün sahipleri belirlendi ve hayvanlar ailelerine teslim edildi. Diğer kediler ise sahipleri tespit edilene kadar bir hayvan bakım merkezine götürüldü.

VİETNAM'DA KEDİ ETİ TÜKETİMİ YASAL

Olayın dikkat çeken yönlerinden biri de Vietnam'daki kedi eti ticaretine ilişkin yasal durum oldu. Ülkede kedi ve köpek eti tüketimi genel olarak yasak değil. Ancak hayvanların ticari amaçla alınıp satılabilmesi için kaynaklarını gösteren belgelerin bulunması gerekiyor.

Bu nedenle soruşturmanın merkezinde yalnızca hayvanların et amacıyla satılması değil, kedilerin sahiplerinden izinsiz şekilde alınması ve çalınarak ticarete konu edilmesi bulunuyor.

Polis, şüpheliler hakkında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve şebekenin bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.