Maduro’nun oğlundan olay itiraf: Babam 18 kişiyle aynı hücrede kalıyor

ABD’nin Caracas’a düzenlediği operasyonla gözaltına alınarak New York’a götürülen eski Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun oğlu babasının kalabalık bir hücrede ağır koşullar altında tutulduğunu söyledi.

ABD’nin yılın başında Venezuela’da gerçekleştirdiği operasyon sonrası tutuklanan eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun cezaevindeki yaşamına dair yeni bilgiler gündeme geldi. Alman basınına konuşan oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının New York’taki yüksek güvenlikli cezaevinde ağır koşullar altında tutulduğunu öne sürdü.

ÜNLÜ RAPÇİ İLE AYNI KOĞUŞTA

Guerra’nın açıklamasına göre Maduro, yaklaşık 18 mahkumun bulunduğu ortak bir hücrede kalıyor. Aynı röportajda, denetimli serbestlik ihlali nedeniyle yeniden cezaevine giren ABD’li rapçi Tekashi 6ix9ine’ın da kısa süreliğine aynı koğuşta bulunduğu belirtildi.

Maduro ailesi, eski liderin “narko-terörizm” ve uyuşturucu kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmasını siyasi bir süreç olarak değerlendiriyor. Oğlu Guerra, ailesinin hiçbir şekilde uyuşturucu ya da terör bağlantısının olmadığını savunurken, ABD operasyonunun Caracas yönetiminde büyük bir şaşkınlık yarattığını söyledi.

CEZAEVİ KOŞULLARI TARTIŞILIYOR

Öte yandan, rapçi Tekashi 6ix9ine’ın daha önce yaptığı açıklamalar da tartışma yaratmıştı. Ünlü isim, Brooklyn’deki cezaevinde Maduro ile aynı alanı paylaştığını söylemiş, hatta eski Venezuela liderinden imzalı bir oyuncak aldığını iddia etmişti.

ABD güçlerinin ocak ayında Caracas’ta düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Maduro ve eşi Cilia Flores, halen New York’taki Metropolitan Detention Center’da tutuluyor. Eski lider hakkındaki dava süreci devam ederken, cezaevindeki koşullar ve yaşananlar uluslararası kamuoyunda tartışılmayı sürdürüyor.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Venezuela ABD Maduro Donald Trump Ceza Cezaevi
