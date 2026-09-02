Maduro'nun hapishanedeki ilk fotoğrafının sırrı ortaya çıktı!

ABD'nin 3 Ocak 2026'da Venezuela'ya düzenlediği askeri operasyonla yakalanarak ülke dışına çıkarılan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar sonra kamuoyuna yansıyan ilk fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının cezaevindeyken çekilen görüntüsünün 24 Haziran'da Venezuela'yı vuran iki büyük depremin hemen ertesi günü, 25 Haziran'da çekildiğini açıkladı.

"DEPREMLERİ TAKİP EDİYORDU"

"Nicolasito" lakaplı Maduro Guerra, X hesabından yaptığı paylaşımda fotoğrafın çekildiği gün babasının moralinin son derece bozuk olduğunu söyledi. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki depremin art arda meydana geldiğini hatırlatan Maduro Guerra, babasının televizyon karşısında gelişmeleri takip ettiğini ve özellikle La Guaira'nın durumuyla yakından ilgilendiğini belirtti.

Maduro Guerra'nın anlatımına göre Maduro, felaketin ardından ailesiyle telefon görüşmeleri yaptı. Gün içerisinde yaklaşık 4-5 kez telefonla arayan Maduro'nun depremden etkilenen bölgelerin durumunu sorduğu ve yaşananları yakından takip ettiği aktarıldı. Ancak o gün fotoğraf çektirmeye hiç istekli değildi.

FOTOĞRAFLAR HAFTALAR SONRA ULAŞTI

Maduro'nun oğlunun aktardığına göre fotoğrafı çeken kişi kendisinden görüntü vermesini istedi. İlk etapta buna yanaşmayan Maduro, ısrar üzerine fotoğraf çektirmeyi kabul etti. Maduro'nun bu sırada, görüntünün ileride kendisinin ayakta ve güçlü olduğunu gösteren bir mesaj taşıyabileceğini düşündüğü belirtildi.

Fotoğrafın çekilmesinden sonra görüntüler hemen ailesine ulaşmadı. Maduro Guerra'nın açıklamasına göre fotoğraflar basılı olarak Maduro'ya teslim edildi, ardından 13 Temmuz'da posta yoluyla gönderildi ve yaklaşık altı hafta sonra, 25 Ağustos'ta ABD'deki bir adrese ulaştı.

Aile, fotoğrafı aldıktan sonra görüntünün kamuoyuyla nasıl paylaşılacağını değerlendirmeye başladı. Maduro'nun 28 Ağustos'ta ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde fotoğrafla birlikte yayımlanacak mesajı dikte ettiği, görüntülerin ise 30 Ağustos'ta kamuoyuna sunulduğu belirtildi.

8 AY SONRA İLK GÖRÜNTÜ

Fotoğraflarda Maduro'nun ABD'deki yüksek güvenlikli cezaevinde gülümserken ve elleriyle zafer işareti yaparken görülmesi dikkat çekti. Görüntüler, 3 Ocak'taki operasyonun ardından Maduro'nun cezaevinden kamuoyuna ulaşan ilk fotoğrafları oldu. Uluslararası basında yer alan görüntülere göre Maduro'nun yanında eşi Cilia Flores'in de bulunduğu fotoğraflar, çiftin ABD'deki tutukluluk sürecine ilişkin bugüne kadarki en somut görsel kayıt niteliğinde.

Maduro, paylaşımında ailesine, destekçilerine ve torunlarına yönelik mesajında direnmeye devam ettiğini vurguladı. Maduro ve Flores halen New York'taki Metropolitan Detention Center'da tutuluyor. ABD'deki dava sürecinde Maduro; uyuşturucu terörizmi komplosu, kokain ithal etme komplosu ile makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara ilişkin suçlamalarla karşı karşıya. Her iki isim de suçlamaları kabul etmiyor. Davanın 2027'de görülmesi planlanıyor.

NE OLMUŞTU?

Maduro'nun cezaevindeki görüntülerinin ortaya çıkması, 3 Ocak'taki operasyonun ardından geçen yaklaşık sekiz aylık sürecin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ocak'ta Venezuela'ya yönelik askeri saldırı düzenlendiğini ve Maduro ile eşi Cilia Flores'in ABD güçleri tarafından yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Operasyon sırasında Caracas'ta patlamalar ve savaş uçaklarına ait olduğu bildirilen sesler duyuldu. Maduro ve Flores daha sonra ABD'ye götürülerek New York'ta gözaltına alındı.

ABD Adalet Bakanlığı ise Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığıyla bağlantılı olmakla suçladı. İddianamede ayrıca silah ve yıkıcı cihazlara ilişkin suçlamalar yer aldı. Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra da dosyada sanıklar arasında yer aldı.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Maduro ise operasyonu ve hakkındaki suçlamaları reddederek kendisini hâlâ Venezuela'nın meşru devlet başkanı olarak gördüğünü savunuyor. Son dönemde ABD mahkemelerinde yürütülen hukuk mücadelesinde de yakalanmasının uluslararası hukuk açısından sonuçları tartışılıyor. Maduro'nun avukatları, devlet başkanı olarak dokunulmazlık iddiasını da gündeme getirirken ABD makamları bu savunmaya karşı çıkıyor.

Böylece 25 Haziran'da, Venezuela'daki yıkıcı depremlerin hemen ardından çekilen ve haftalar boyunca aile içinde saklanan bir fotoğraf, aylar sonra Maduro'nun cezaevindeki yaşamına ilişkin dünyaya ulaşan ilk görüntü oldu.