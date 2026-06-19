Madalya takarken zorlandı, çözümü şaşkınlık yarattı! Trump'ın o görüntüleri törene damga vurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da düzenlenen Kongre Onur Madalyası törenindeki görüntüleri ülke gündemine oturdu. ABD'nin en yüksek askeri nişanlarından biri olan madalyanın takdimi sırasında yaşanan aksaklık, sosyal medyada geniş tartışma başlattı.

Törende bazı askeri personellere Kongre Onur Madalyası'nı takdim eden Trump, sıra ABD Ordusu Binbaşısı Nicholas Dockery'ye geldiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Madalyayı takmadan önce Dockery'nin sırtına hafifçe vuran Trump, daha sonra nişanın boyna geçirilen şeridini sabitlemeye çalıştı.

ŞERİDİ DÜĞÜMLEDİ

Ancak madalyanın klips mekanizmasını yerleştirmekte güçlük çeken ABD Başkanı, bir süre şeritle uğraşmasına rağmen bağlantıyı kuramadı. Bunun üzerine Trump, şeridi düğümleyerek sabitlemeyi tercih etti. Bu yöntem nedeniyle madalya binbaşının boynunda düzgün durmadı ve yamuk bir görünüm oluşturdu.

Trump daha sonra yeniden Dockery'nin sırtına vurarak işlemin tamamlandığını işaret etti. Törene katılan bazı isimlerin bu sırada yaşananlara tepki gösterdiği belirtildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde Trump'ın madalyayı takarken Binbaşı Dockery'ye bazı ifadeler kullandığı ve salondaki davetlilerin güldüğü görülürken, konuşmanın içeriği net şekilde duyulmadı.

"BU ÖDÜLÜ KENDİME VERMEK İSTİYORDUM"

Öte yandan Trump, madalya töreni öncesinde yaptığı konuşmayla da dikkat çekti. ABD'nin en yüksek askeri nişanlarından biri olan Kongre Onur Madalyası hakkında espri yapan Trump, ödülü kendisine vermeyi düşündüğünü ancak bunun mümkün olmadığının kendisine söylendiğini belirtti.

Başkan Trump konuşmasında, "Bu nişanı alanların sayısı oldukça az. Ben de kendime vermek istedim ama bunun yapılamayacağı söylendi. Üstelik buna gerçekten hak kazandıracak bir şey de bulamadım" ifadelerini kullandı.

Tören sonrası sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım yapıldı. Çok sayıda kullanıcı, Trump'ın madalyayı takmak için uzun süre uğraşmasını ve klips yerine düğüm kullanmasını eleştirirken, görüntüler kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.