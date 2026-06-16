Macron ve Zelenski'nin Trump dedikodusu mikrofona takıldı! "Bu görüşmeyi ayarlarım"

Macron ile Zelenskiy zirvenin gerçekleştiği Hotel Royal'in bahçesinde yürürken açık kalan mikrofonun azizliğine uğramasıyla Macron’un Trump görüşmesinin zor geçtiğine yönelik itirafı kayda geçti.





G7 zirvesi bu kez Emmanuel Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin mikrofonunun açık kalmasıyla Macron'un Zelenskiy'ye Trump ile görüşmesinin "zor geçtiğini" ifade etti. İki liderin devamında diyologun devamında şu ifadeler kayda geçti;



"TAMAM, BUNU BEN AYARLARIM"

Macron, Zelenskiy'e Trump ile ikili bir görüşme planlayıp planlamadığına yönelik soru yöneltti. Zelenskiy ise pazar günü yaptığı telefon görüşmesinde böyle bir talepte bulunduğunu ancak henüz görüşmenin kesinleşmediğini ifade etti. Bunun üzerine Macron, "Tamam, bunu ben ayarlarım" yanıtını verdi.







TRUMP GEÇ KALDI

Beyaz Saray yetkilileri zirve öncesinde Trump'ın Zelenskiy ile özel bir görüşme planlamadığını açıklamıştı. Trump, Ukrayna oturumuna da yaklaşık 50 dakika gecikmeli katıldı.