Macaristan'da seçim zaferinden sonra ilk hamle! Yeni başbakan Cumhurbaşkanı için düğmeye bastı

Macaristan’da seçimlerin ardından şekillenen yeni siyasi tablo, ülkeyi hızlı bir güç mücadelesinin içine sürükledi. Peter Magyar liderliğindeki hükümet, Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ile Budapeşte’deki Sándor Sarayı’nda gerçekleştirilen yüz yüze görüşmeden sonuç alamadı.

Görüşme sonrası kameraların karşısına geçen Magyar, Cumhurbaşkanı Sulyok’un istifa etmeye yanaşmadığını belirterek, Tisza Partisi milletvekillerine gerekli yasal adımları ileteceğim ve süreç derhal başlayacak” ifadelerini kullandı.

HEDEFTE DİĞER İSİMLER DE VAR

Magyar, yaklaşık bir ay sürmesi beklenen yasama sürecinin yalnızca Cumhurbaşkanı Sulyok’u değil, “hukukun üstünlüğüne zarar verdiği öne sürülen tüm siyasi aktörleri” kapsayabileceğini vurguladı. Açıklamasında dikkat çeken en sert ifade ise “Macaristan ne Tamas Sulyok’a ne de Viktor Orban’a aittir” sözleri oldu.

Yeni hükümet lideri, Cumhurbaşkanlığı makamının son dönemde yaşadığı “itibar kaybının” ülke çıkarları açısından onarılması gerektiğini savunarak, anayasal düzen içinde gerekli tüm adımların atılacağını ifade etti. Ancak hangi değişikliklerin yapılacağına dair ayrıntı paylaşmadı.

ORBAN CEPHESİNDEN ELEŞTİRİ GECİKMEDİ

Öte yandan muhalefetteki Viktor Orban liderliğindeki Fidesz cephesi, söz konusu girişimi sert bir dille eleştirdi. Parti açıklamasında, cumhurbaşkanlarının zorla görevden alınmasının ancak otoriter rejimlerde görülebileceği savunularak, “Şiddet, tehdit ya da baskı yoluyla görevden alma demokrasiyle bağdaşmaz” ifadelerine yer verildi.

SULYOK'A SÜRE VERMİŞTİ

Siyasi krizin arka planında ise kısa süre önce yapılan seçimler bulunuyor. 12 Nisan’daki genel seçimleri büyük farkla kazanan Tisza Partisi, parlamentoda 141 sandalye elde ederek anayasa değişikliği için gerekli çoğunluğa ulaşmıştı. Bu durum, hükümete görevden alma dahil geniş yetkiler tanıyor.

Magyar daha önce Cumhurbaşkanı Sulyok’a 31 Mayıs’a kadar istifa etmesi için süre verdiğini açıklamış, aksi halde anayasal ve yasal tüm yolların kullanılacağını duyurmuştu. Son gelişmelerle birlikte Macaristan’da siyasi gerilimin daha da artması bekleniyor.