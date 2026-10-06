Macaristan'da Orbán'ın eski bakanları hakim karşısında

Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orbán döneminde görev yapan iki bakan hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmaları ülke gündemine oturdu. Eski Kültür ve İnovasyon Bakanı Balázs Hankó ile eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklós Seszták, farklı dosyalarda kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması ve rüşvet iddiaları nedeniyle tutuklandı.

YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

Hankó, 2024-2026 yılları arasında Kültür ve İnovasyon Bakanlığı görevini yürüttü. Aynı zamanda Ulusal Kültür Fonu'nun başkanlığını yapan Hankó hakkında, fon kaynaklarının siyasi amaçlarla kullanıldığı ve yaklaşık 17,3 milyar forintlik (yaklaşık 47 milyon euro) kamu kaynağının usulsüz şekilde dağıtıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Macar savcılığı, 2025-2026 döneminde fonun binden fazla işleminde kaynakların yasal amaçları dışında kullanıldığını öne sürüyor.

Fidesz milletvekili olarak parlamentodaki görevini sürdüren Hankó, hakkındaki suçlamaları reddetti. 1 Ekim'de Kecskemét Bölge Mahkemesi'ne getirilen eski bakan hakkında bir aylık tutukluluk kararı verildi. Telex'in mahkeme salonundan aktardığına göre Hankó ve avukatı, karar öncesinde soruşturma dosyalarını incelemek için duruşma salonuna girip çıktı.

RÜŞVET VE KOMİSYON İDDİASI

Diğer dosyanın merkezinde ise eski Ulusal Kalkınma Bakanı Miklós Seszták bulunuyor. 2014-2018 yıllarında bakanlık yapan Seszták, kamuya ait otobüs şirketi Volánbusz'un araç alımları ile bazı kamu inşaat projeleriyle bağlantılı olarak 12 milyar forinti (yaklaşık 32,6 milyon euro) aşan rüşvet ve komisyon aldığı iddiasıyla soruşturuluyor. Seszták da suçlamaları kabul etmedi.

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILDI

Macaristan Parlamentosu 28 Eylül'de hem Hankó'nun hem de Seszták'ın milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Oylamanın ardından iki eski bakan gözaltına alındı ve mahkemeler tarafından tutuklandı. Avusturya kamu yayıncısı ORF de iki eski bakanın 30 günlük tutukluluk sürecine alındığını doğruladı.

ORBAN İKTİDARININ ARDINDAN DOSYALAR MERCEK ALTINDA

Soruşturmalar, Nisan 2026 seçimlerinde Orbán'ın 16 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından yeni hükümetin eski döneme ilişkin kamu harcamalarını ve olası yolsuzluk dosyalarını mercek altına aldığı bir dönemde yürütülüyor. AP, Hankó ve Seszták hakkındaki soruşturmaların Orbán döneminde kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin daha geniş incelemelerin parçası olduğunu ifade etti.

Hankó ve Seszták'ın tutuklanması, Orbán döneminin üst düzey isimlerine yönelik soruşturmaların ilk önemli adımlarından biri olarak dikkat çekti. Ancak iki isim hakkında da henüz kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor; suçlamalar soruşturma aşamasında ve her iki siyasetçi de kendilerine yöneltilen iddiaları reddediyor.