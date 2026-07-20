Macaristan'da ezber bozan aday! Satranç dahisine cumhurbaşkanlığı teklifi yaptılar

Macaristan'da siyaset gündemi, Başbakan Peter Magyar'ın cumhurbaşkanlığı için yaptığı sürpriz adaylık açıklamasıyla hareketlendi. Magyar, dünyanın en başarılı satranç oyuncuları arasında gösterilen Judit Polgar'a ülkenin en üst makamını üstlenmesi yönünde teklif götüreceğini duyurdu.

Facebook hesabından açıklama yapan Magyar, 49 yaşındaki Polgar'ın Macar halkını ortak değerler etrafında birleştirebilecek güçlü bir isim olduğunu belirtti. Pazartesi günü Polgar ile bir görüşme gerçekleştireceğini açıklayan Başbakan, bu buluşmada cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul edip etmeyeceğini soracağını ifade etti.

"TOPLUMUN TAMAMINI TEMSİL ETMELİ"

Ülkenin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyleyen Magyar, Macaristan'ın tüm vatandaşlarının gurur duyabileceği bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğunu vurguladı. Polgar'ın adının uzun yıllardır üstün yetenek, disiplin ve kararlılıkla anıldığını belirten Magyar, bu özelliklerin onu devletin en üst makamı için uygun bir aday haline getirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı makamını yalnızca bir görev değil, ülkeye hizmet etmenin en üst düzeyi olarak tanımlayan Magyar, "Cumhurbaşkanının görevi her Macar'a hizmet etmek ve toplumun tamamını temsil etmektir" değerlendirmesinde bulundu. Polgar'ın bugünkü saygın konumuna siyasi bağlantılar sayesinde değil, uluslararası başarıları, çalışkanlığı, sorumluluk bilinci ve dürüstlüğüyle ulaştığını söyleyen Başbakan, adaylığı kabul etmesinin ülke adına büyük bir onur olacağını belirterek olumlu yanıt vermesini umut ettiğini ifade etti.

ORBAN KADROSUNA TASFİYE

Magyar'ın çıkışı, mevcut Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görev süresini resmen sona erdiren anayasa değişikliğini imzalamasının hemen ardından geldi. Söz konusu düzenleme, Magyar'ın liderliğindeki Tisza Partisi'nin çoğunluğunu elinde bulundurduğu parlamentoda kabul edilirken, değişiklik eski Başbakan Viktor Orban döneminden kalan yönetim kadrolarının tasfiyesine yönelik sürecin önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

TARİHİN EN GÜÇLÜ KADIN OYUNCUSU

Judit Polgar ise satranç dünyasının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kız kardeşleri Zsuzsa ve Zsofia Polgar ile takım arkadaşı Ildiko Madl'la birlikte 1988 Satranç Olimpiyatı'nda Macaristan kadın milli takımını şampiyonluğa taşıyan Polgar, bu başarıyla uzun yıllar süren Sovyetler Birliği üstünlüğünü sona erdirmişti.

Bireysel kariyerinde de sayısız rekora imza atan Polgar, satranç tarihinin en güçlü kadın oyuncusu olarak gösteriliyor. Aynı zamanda birçok uzmanın "Süper Büyükusta" seviyesi olarak nitelendirdiği 2700 ELO puan barajını aşmayı başaran tarihteki tek kadın satranç oyuncusu olma unvanını da elinde bulunduruyor. Şimdi ise dünya çapındaki spor kariyerinin ardından, Macaristan siyasetinde ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olup olmayacağı merakla bekleniyor.