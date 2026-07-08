Macaristan'da devlet televizyonu ekran kararttı: Uzun yıllardır yalan söylediğimiz için özür dileriz

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orbán iktidarının ardından devlet medyası, ekranlarını siyah zemine çevirerek halktan "yıllarca yalan söyledikleri" gerekçesiyle özür diledi ve yayınlarını durdurdu. Ülkeyi basın özgürlüğü endeksinde 51 basamak birden gerileten ve yüzde 80'i doğrudan iktidar eliyle kontrol edilen medya yapısının bağımsızlaştırılacağını açıklayan yeni Başbakan Peter Magyar, süreci propagandanın sonu olarak ilan etti.

Nisan ayındaki genel seçimleri kazanarak başbakanlık koltuğuna oturan Peter Magyar, 16 yıl boyunca başbakanlık yapan Viktor Orbán'ın medya üzerindeki tekelini kırmak için başlattığı operasyonun ilk adımını attı. Hükümet, devlet medyasının bağımsız hale getirileceğini duyurdu.

SİYAH EKRANDA "YALAN" İTİRAFI VE KLASİK MÜZİK YAYINI

Devlet televizyonu M1 ve devlet radyosu Kossuth Radio dün yayınlarını geçici olarak durdurdu.

M1 televizyonu, ekranında siyah zemin üzerine şu mesajı yayımladı:

"Devlet medyası yalan söylememeli. Bunu uzun yıllar yaptığımız için özür dileriz. Devlet medyası artık bağımsız ve güvenilir olacak şekilde yeniden yapılandırılacak. Haber programımız şu anda durdurulmuştur."

Haber programlarını durduran Kossuth Radio ise bültenler yerine klasik müzik yayını yapmaya başladı. Eş zamanlı olarak M1 ve Kossuth'un internet sitelerine de bir süre erişim sağlanamadı.

MAGYAR: GECE GÜNDÜZ YALAN SÖYLEDİLER

NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'de bulunan Başbakan Magyar, devlet medyasındaki bu gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "tarihi bir gün" olarak değerlendirdi. Magyar, "Bugün kamu medyasındaki propaganda yayınlarının sonu geldi. Gece gündüz yalan söylediler, her frekansta yalan söylediler. Artık bu dönem sona erdi" dedi.

ORBÁN'DAN "ZORBALIK" ÇIKIŞI VE ÖZEL KANAL ÇAĞRISI

16 yıllık iktidarı sona eren eski Başbakan Viktor Orbán, devlet kanalındaki bu değişimi sert sözlerle eleştirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orbán, yaşananları "Tisza zorbalığının yeni bir örneği" olarak niteledi ve "Gerçekleri öğrenmek isteyenlerin" kendi partisi Fidesz'e yakın özel televizyon kanalı Hir TV'yi izlemesi gerektiğini söyledi.

YÜZDE 80'LİK TEKEL VE BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Viktor Orbán, 2010 yılında iktidara geldikten sonra ülke medyasının yaklaşık yüzde 80'ini devlet eliyle ve sadık iş insanları aracılığıyla kontrol altına almıştı. Kurulan bu medya düzeninde, seçim döneminde yeni Başbakan Magyar da devlet kanallarında "Brüksel'in kuklası" ve "hain" olarak damgalanmıştı.

Medyaya uygulanan bu sistematik baskılar, ülkenin uluslararası sıralamalarına da doğrudan yansıdı. Macaristan, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2010 yılında 23'üncü sıradayken, 2026 yılı itibarıyla 74'üncü sıraya kadar geriledi.