Maç izlemeye giden Trump'a şok: Bütün gece yuhalandı

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta oynanan NBA Finalleri maçını izlerken seyirciler tarafından yuhalandı. Marş okunurken ekrana getirilen Trump'a uzun süre yuhalama tepkisi verilirken, ev sahibi takım oyuncuları tezahüratla karşılandı.

TRUMP NBA FİNAL MAÇINI İZLEMEYE GELDİ TEPKİYLE KARŞILAŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, New York Knicks ile San Antonio Spurs arasında New York'taki Madison Square Garden'da oynanan NBA final serisi üçüncü maçını izlemek için salona geldi. Görevdeyken ilk kez bir NBA final maçını izleyen başkan olarak kayıtlara geçen Trump, maçın başlamasını bekledi.

MARŞ OKUNURKEN EKRANA GELDİĞİNDE YUHALANDI

ABD milli marşı okunurken salondaki dev ekrana getirilen Trump, seyircilerin büyük bölümü tarafından uzun süre yuhalandı. Yuhalamalar, ekranda Trump'ın ardından ABD bayrağı gösterildiğinde sona erdi. Trump'a yönelik tepki dikkat çekti. Seyirciler tarafından yuhalanan ABD Başkanı o anlara gülümseyerek tepki verdi.

EV SAHİBİ TAKIMA TEZAHÜRAT, DEPLASMAN TAKIMA YİNE YUHALAMA

Ekranda New York Knicks oyuncuları gösterildiğinde taraftarlar yüksek sesle tezahürat yaptı. Ardından San Antonio Spurs oyuncularının isimleri okunurken ise konuk ekip oyuncuları yine yüksek sesle yuhalandı.

(AA)