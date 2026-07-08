Lübnan'dan İsrail ile masaya oturma kararı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Lübnanlı iş insanlarından oluşan bir heyeti kabul etti. Ülkenin içinde bulunduğu sürece dair önemli açıklamalarda bulunan Avn, Lübnan'ın bölgesel politikalarda başka aktörlerin çıkarları doğrultusunda bir felakete sürüklenmesine izin vermeyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Avn, konuşmasında İsrail'in askeri operasyonlarının yarattığı tahribata dikkat çeken Cumhurbaşkanı Avn, lider olarak sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn

Yaşanan duruma seyirci kalmasının mümkün olmadığını ifade eden Avn, müzakere kararını şu sözlerle ifade etti:

“Lübnan'ın başka bir ülkenin çıkarları uğruna uçuruma sürüklenmemesi için müzakereyi seçtim. Bu duruma seyirci kalamazdım. İsrail'in yıkım ve imha makinesini durdurabilecek, can kayıplarına ve köylerdeki yıkıma son verecek ve nihayetinde de işgali sona erdirebilecek bir adım atmam gerekiyordu” ifadelerini kullandı.

Avn, bu ay Washington'a gerçekleştireceği ziyarette ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin Lübnan açısından olumlu sonuçlar vermesini beklediğini söyledi.