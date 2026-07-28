Lübnan'da hesapları dondurulan vatandaşlar bankaları ateşe verdi

2019'da patlak veren ekonomik krizin ardından döviz hesaplarına el konulan Lübnanlılar, "Sarhatu'l Mudiin Derneği"nin çağrısıyla başkent Beyrut'taki Emin Camisi yakınlarında bir araya geldi. Ana meydandaki toplanmanın ardından araçlarla Sin el-Fil semtine geçen mevduat sahipleri, burada yan yana bulunan üç farklı banka şubesinin önünde eylem yaptı. Hükümet aleyhine sloganlar atan öfkeli kalabalık, haklarını talep ederek bankaların önünde ateş yaktı ve seslerini duyurmaya çalıştı.

"BİZDEN ÇALDIKLARI HAKLARIMIZI İSTİYORUZ"

Banka şubeleri önündeki eylemlerinin ardından göstericiler, Lübnan Bankalar Birliği Başkanı Selim Sfeir'in evinin önüne geçerek protestolarına devam etti. Eyleme katılan vatandaşlardan Rami Gandur, , "Bizden 7 yıl önce çaldıkları haklarımızı istiyoruz. Hırsızlar talimat veriyor. Yaşamak istiyoruz." sözleriyle yaşanan mağduriyeti dile getirdi. Ali Rızık isimli bir diğer mudi ise milletvekilleri ve hükümet yetkililerine sert tepki göstererek, yetkilileri "hırsızlıkla" suçladı ve dondurulan haklarının derhal iade edilmesini talep etti.

NE OLMUŞTU

Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik krizle birlikte Lübnan lirası dolar karşısında yüzde 95'e varan değer kaybı yaşamıştı.

Döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Geride kalan 7 yıl boyunca mağdurlar, paralarının iadesi için sık sık gösteriler düzenlemişti.

Lübnan hükümeti ise Aralık 2025'te bankalarda dondurulan döviz mevduatlarının iadesine yönelik bir yasa tasarısı hazırlamıştı.

Tasarıda, 100 bin doların altındaki mevduatların tamamının 4 yılı aşmayan bir sürede ödenmesi, 100 bin doların üzerindeki mevduatlarda ise 100 bin doların nakden, kalan tutarın devredilebilir banka tahvilleriyle karşılanması öngörülmüştü.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn da tasarıyı onaylamıştı. (AA)