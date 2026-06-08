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Halk TV Dünya Lübnan'da can kaybı 4 bine yaklaştı

Lübnan'da can kaybı 4 bine yaklaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 637'ye, yaralı sayısının ise 11 bin 188'e ulaştığını açıkladı.

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Lübnan'da can kaybı 4 bine yaklaştı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ülkeye yönelik saldırılarında meydana gelen can kayıplarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlığın açıklamasına göre, 2 Mart tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 637'ye yükseldi. Aynı dönemde 11 bin 188 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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İRAN İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARINA MİSİLLEME YAPMIŞTI

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'e füze saldırılarından bulundu. İsrail'in ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyi ve Beyrut’un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarla ateşkesi birçok kez ihlal ettiği belirtilen açıklamada, İran'ın daha önce saldırıların durdurulmaması halinde karşılık vereceğine dair uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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