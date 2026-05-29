Çin'in Shenzhen kentindeki Zhili Ortaokulu'nda bir grup öğrenci, yaklaşık altı aylık çalışmanın ardından dünyanın en büyük uzaktan kumandalı kağıt uçağını inşa etti. 6,06 metre kanat açıklığı ve 5,06 metre gövde uzunluğuna sahip dev uçak bu ayın başında yapılan test uçuşunda 15 dakika boyunca havada kalarak başarıyla yere indi. Ekip bu başarıyla Guinness Dünya Rekoru'nu elde etti.

FİKİR BİR ŞAMPİYONLUKLA BAŞLADI

Projenin baş tasarımcısı ve pilotu olan lise 1. sınıf öğrencisi Zhu Junjie, geçen yıl ekim ayında ekibiyle Çin Uluslararası Uçak Tasarım Yarışması'nda şampiyonluğu kazanmış ve ulusal rekoru kırmıştı.

Bu başarı ekibe daha büyük bir hedef koyma cesareti verdi. Araştırma sonucunda 6 metrelik boyutun insansız uzaktan kumandalı kağıt uçak kategorisinde henüz ulaşılmamış bir ölçek olduğunu tespit ettiler.

Zhu motivasyonlarını şöyle anlattı:

"En temel kağıt uçak prensiplerini mühendislik teknolojisiyle birleştirerek stabil, ekstra büyük bir model yaratmak istedik."

HER 1 DERECELİK SAPMA DENGEYİ BOZUYOR

Okulun model uçak kulübü eğitmeni Zou Guoyun, projenin en büyük zorluğunun devasa boyutun kendisi olduğunu belirtti. Zou, bu ölçekte kanat yüzeyindeki 1 derecelik açı değişikliğinin ve ağırlık merkezindeki 1 santimetrelik kaymanın kaldırma kuvvetini ve dengeyi doğrudan etkilediğini vurguladı.

Yaş ortalaması sadece 16 olan ekip, havacılık alanında yetişkin profesyonelleri bile zorlayabilecek mühendislik sorunlarının üstesinden geldi. Ana malzeme olarak hafif KT levha kullandılar ancak bu malzeme büyük yüzeylerde belirgin şekilde deforme oluyordu. Ekip kritik noktalara karbon fiber şeritler ekleyerek hafiflik ile dayanıklılık arasındaki dengeyi sağladı.

ÜÇ NESİL PROTOTİP DENENDİ

Tasarım sürecinde ekip, standart 1 metrelik modeli 1:6 oranında büyütme fikrinden vazgeçti. Üç farklı prototip üzerinde çalışarak 5 metre üzeri gövde ve 6 metre üzeri kanat açıklığına sahip nihai düzeni belirledi. Bu düzen kumanda kolaylığını artırırken yapısal bütünlüğü de korudu.

Zhu Junjie projenin anlamını şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu projenin Çinli gençlerin bilimsel ve teknolojik inovasyonunun simgesi olmasını istiyoruz."