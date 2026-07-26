Kuveyt, İran'a yönelik saldırı iddialarını yalanladı

Kuveyt, Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin, ülkenin İran'a yönelik askeri operasyonlara katıldığı ve savaş uçakları gönderdiği yönündeki iddialarını resmen yalanlayarak topraklarının hiçbir saldırıda kullanılmasına izin vermediğini açıkladı.

"ASKERİ OPERASYONLARA KATILMADIK"

Kuveyt'in Washington Büyükelçisi Şeyha Ez-Zeyn es-Sabah, Amerikan The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan "Kuveyt'in, İran'a karşı askeri operasyonlara katıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.

WSJ'DEN DÜZELTME TALEP EDİLDİ

Konuya ilişkin açıklaması Kuveyt'in resmi haber ajansı KUNA'da yayımlanan Büyükelçi Sabah, "Kuveyt, İran karşıtı hiçbir askeri operasyona katılmadı, toprakları, hava sahası ve karasularının herhangi bir saldırıda kullanılmasına izin vermedi" ifadelerini kullandı. Büyükelçi, gazeteden haberde yer alan bilgileri Kuveyt'in tutumu ve politikasını yansıtacak şekilde düzeltmesini istedi.

WSJ, dünkü haberinde, Kuveyt'in temmuz ayı başlarında İran'a yönelik saldırılar kapsamında gizlice savaş uçakları göndererek insansız hava araçları ve füze depolarını hedef aldığını öne sürmüştü.

BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR

Öte yandan ABD yaklaşık iki haftadır İran'a yönelik saldırılar düzenlerken, İran da buna misilleme olarak bölgedeki ABD bağlantılı askeri üsleri, tesisleri ve diğer hedefleri füze ve İHA'larla hedef almayı sürdürüyor. (AA)