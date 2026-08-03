Kuş gribi yüzlerce yabani kuşu vurdu, ilk toplu ölüm doğrulandı! Yetkililerden kritik uyarı

Avustralya'da H5N1 kuş gribi nedeniyle yaşanan gelişmeler endişe yaratıyor. Ülkede ilk kez yabani kuşlarda toplu ölümlerin H5 tipi kuş gribinden kaynaklandığı resmi testlerle doğrulanırken, salgının farklı eyaletlere yayılmaya devam ettiği bildirildi.

Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) tarafından yürütülen incelemelerde, South Australia eyaletindeki Baudin Kayalıkları'nda görülen toplu yabani kuş ölümlerinin H5N1 virüsünden kaynaklandığı tespit edildi. Böylece ülkede ilk kez yabani kuş popülasyonunda toplu ölüm olayı laboratuvar sonuçlarıyla doğrulanmış oldu.

SALGIN HIZLA YAYILIYOR

Salgının yalnızca South Australia ile sınırlı kalmadığı da açıklandı. Western Australia, New South Wales, Queensland ve Victoria eyaletlerinde de H5 tipi kuş gribine bağlı yabani kuş ölümleri doğrulandı. Son verilerle birlikte ülkedeki toplam doğrulanmış vaka sayısı 74'e yükselirken, bunların 54'ünün South Australia'da kaydedildiği belirtildi.

Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, virüsün yayılımının önümüzdeki dönemde hız kazanabileceği uyarısında bulundu. Collins, H5N1'in daha fazla bölgeye ulaşmasının ve daha çok hayvanı etkilemesinin beklendiğini belirterek, "Avustralya'nın yaban hayatını mümkün olduğunca koruyabilmek için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

HASTALIĞIN ETKİSİ BEKLENENDEN BÜYÜK

Ülkede H5N1 alarmı ilk olarak 19 Haziran'da, yabani kuşlarda virüs şüphesi taşıyan ilk vakanın belirlenmesiyle verilmişti. Ardından 29 Temmuz'da yapılan incelemeler, virüsün yabani kuşlar arasında yerel olarak yayılmaya başladığını ortaya koymuştu. Son doğrulamalar ise salgının etkisinin beklenenden daha geniş bir alana yayıldığını ve yaban hayatı üzerindeki tehdidin giderek büyüdüğünü gösteriyor.