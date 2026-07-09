Kuş cenneti cehenneme döndü: 6 helikopterle 550 ton zehir yağdıracaklar

Hint Okyanusu'ndaki Marion Adası'nda kuşları canlı canlı yiyen istilacı fareleri tamamen yok etmek için 550 ton zehirli yem kullanılacak. Koruma altındaki 19 kuş türünü kurtarmayı hedefleyen proje bölgedeki doğal dengenin korunması açısından hayati önem taşıyor.

BirdLife South Africa ve Güney Afrika Çevre Bakanlığı ortaklığında yürütülen çevre projesinde adaya havadan müdahale edilecek. Ekipler adadaki 1 milyondan fazla istilacı fareyi temizlemek amacıyla kapsamlı bir harekat başlatıyor.

2027 YILINDA BÜYÜK TEST BAŞLIYOR

Uzmanlar 30 bin hektarlık adanın tamamını ilaçlamak için özel tasarlanmış GPS güdümlü sistemler kullanacak. Operasyonun ilk büyük hava testi Nisan ve Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İlk etapta 1000 hektarlık korumalı alanda tek bir helikopter görev yapacak.

Ana operasyonda ise adanın tamamına zehirli yem bırakmak için 4 ila 6 helikopter havada olacak. Proje için Şubat 2026 döneminde uluslararası bir vakıftan 10 milyon ABD Doları bağış sözü alındı. Bu büyük destek sayesinde hedeflenen toplam bütçenin yüzde 60 oranına başarıyla ulaşıldı.

KUŞLAR CANLI CANLI YENİYOR

Küresel iklim değişikliği nedeniyle adadaki hava sıcaklıkları her geçen gün hızla artıyor. Bu durum doğduktan 60 gün sonra üremeye başlayabilen farelerin nüfusunun kontrolsüz şekilde yükselmesine sebep oluyor. Adadaki dişi bir fare tek bir gebelikte 7 veya 8 yavru dünyaya getirebiliyor.

Adada yaşayan albatros ve penguen gibi deniz kuşları vahşi yırtıcılar olmayan bir ortamda evrimleşti. Savunmasız kuşlar fareler kendilerini canlı canlı ısırırken bile yuvalarını terk edemiyor. Acil müdahale edilmezse adadaki 19 kuş türü yakın zamanda tamamen yok olacak.

Bölgedeki ekolojik kriz Mart 2025 tarihinde patlak veren ölümcül kuş gribi salgınıyla daha da derinleşti. Güney Afrika hükümeti salgının albatros yavrularını da vurduğunu resmen doğruladı.

GEÇMİŞTEKİ BÜYÜK HATADAN DERS ALINDI

Yetkililer 1940'lar civarında fare nüfusunu azaltmak amacıyla adaya evcil kediler getirdi. Ancak vahşileşen kediler 1970'ler itibarıyla yılda yüz binlerce deniz kuşunu avlamaya başladı. Kedilerin adadan tamamen temizlenmesi ise ancak 1990'ların başı mümkün oldu.

Kedilerin temizlenmesiyle birlikte fareler adada yeniden kontrolsüz şekilde yayılma imkanı buldu. Projenin başındaki isim olan Anton Wolfaardt tek bir hamile dişi farenin bile hayatta kalmaması gerektiğini vurguluyor.

Proje Müdürü Anton Wolfaardt yürütülen zorlu çalışmaya dair gerçekleri net bir dille anlatıyor.

"Bu tür durumlarda mükemmel bir çözüm yoktur. Sadece fareleri ortadan kaldıran ve başka hiçbir şeye zarar vermeyen bir şey mevcut değil."

Güney Afrika Ormancılık, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı da adanın korunması için bu operasyonun şart olduğunu ifade ediyor.