Kuruyan gölü 24 saatte doldurdular: Sular iki katına çıktı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde çöp ve çamurla kaplanan Bikkanahalli Kunte göleti, çevre aktivisti Gurunandan Rao ve gönüllü ekibinin 24 saatlik yoğun çalışmasıyla yeniden canlandı. Göletin su kapasitesi neredeyse iki katına çıkarken yalıçapkını ve balıkçıl kuşları bölgeye geri döndü.

Bengaluru'nun kırsal kesiminde yer alan Bikkanahalli Kunte göleti yıllarca ihmal sonucu kurumuş, tortu ve çöplerle dolarak neredeyse hiç su tutamaz hale gelmişti. Bir zamanlar 'göller şehri' olarak bilinen Bengaluru, kontrolsüz kentsel büyüme nedeniyle su kaynaklarının büyük bölümünü kaybetmişti.

7 AY BÜROKRASİYE TAKILDI, SADECE 24 SAATTE CANLANDI

Çevre aktivisti ve 'HandsOn' gönüllü hareketinin kurucusu Gurunandan Rao, göletin kurtarılması için önce 7 ay boyunca devlet kurumlarıyla mücadele etti. İzin süreçleri ve arazideki işgallerin çözümü, fiziksel çalışmadan çok daha zorlu geçti.

Tüm onaylar tamamlandıktan sonra gönüllü ekip sabaha karşı saat 02.00'de sahaya indi. İş makineleri ve gönüllülerle biriken çamur, tortu ve atıklar temizlendi, gölet havzası derinleştirildi. Çalışma tam 24 saat sürdü ve göletin su kapasitesi neredeyse iki katına çıkarıldı.

Rao, aylarca süren hazırlık ve kararlılığın ardından elde edilen sonucu "gerçeğe dönüşen bir rüya" olarak nitelendirdi.

YAĞMUR YAĞDI, KUŞLAR GERİ DÖNDÜ

Restorasyonun tamamlanmasından birkaç gün sonra yağmurlar başladı ve yenilenen havza doğal yollarla suyla doldu. Temiz su balıkları ve böcekleri geri getirdi. Ardından ekosistemin sağlıklı olduğunun göstergesi sayılan yalıçapkını ve balıkçıl kuşları gölete döndü.

8 YILDA 34 GÖLET CANLANDIRDI

Rao'nun kurduğu HandsOn hareketi 8 yıldır Hindistan'ın Karnataka eyaletinde su koruma ve göl restorasyonu projeleri yürütüyor. Organizasyon bugüne kadar 11 bin gönüllüyü seferber ederek toplam 34 göl ve göleti canlandırdı.

Aktivist gölet çevresinin yerli ağaçlar, çiçekli bitkiler ve meyve veren türlerle kaplanmasını, bölgenin hem yaban hayatının geliştiği hem de yerel halkın faydalandığı bir alana dönüşmesini hedefliyor.