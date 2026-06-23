Kurtlardan korumak için koyunlarına zırh giydirdi

Avusturyalı mucit Rudolf Schaubach, koyunları kurt saldırılarından korumak için 3 yıl boyunca üzerinde çalıştığı dikenli plastik zırh ağını tanıttı. Güney Avusturya'nın Villach kentinde geliştirilen icat, Avusturya Alpleri'ndeki çiftliklerde denendi.

Hafif plastikten üretilen ağ, koyunun üzerine giydirildiğinde hareket etmesini ve beslenmesini engellemiyor. Kurt koyunu ısırdığında dikenlerin acı vermesi ve saldırganı caydırması hedefleniyor.

"İKİNCİ KEZ ISIRMAYA ÇALIŞACAĞINA İNANMIYORUM"

Schaubach, icadın birkaç gün boyunca bir koyun üzerinde sorunsuz test edildiğini belirtti. Koyunun zırhla normal şekilde hareket ettiğini ve beslendiğini söyleyen mucit, kurtların davranışına güvendiğini vurguladı.

"Kurt akıllı bir hayvandır, bir koyunu ikinci kez ısırmaya çalışacağına inanmıyorum" diyen Schaubach, eleştirilerin sadece fotoğraflara bakılarak yapıldığını, icadın henüz gerçek koşullarda denenmediğini savundu.

ÇİFTÇİLER İCADI YERDEN YERE VURDU

Ancak hem çiftçiler hem uzmanlar icada sert tepki gösterdi. Yaklaşık bin koyuna sahip yetiştirici René Krüger, zırhı "pratiklikten uzak" ve hayvan için "zararlı" olarak nitelendirdi.

Krüger, koyun yününün zamanla ağa dolanacağı konusunda uyardı. Kurtların da pes etmek yerine taktik değiştirip bacak ve kafa gibi açıkta kalan bölgelere saldıracağını söyledi.

Aşağı Saksonya Tarımsal Yetiştiricilik Birliği'nden Gina Strampe ise çözümün mali açıdan sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

"Kimse yüzlerce, hatta binlerce hayvana bu plastik ağı giydirmeyi göze alamaz" dedi.

TESTLER DURDU, ÇAREYİ YURT DIŞINDA ARIYOR

Avusturya ve Almanya'da artan kurt popülasyonuyla birlikte koyun sürülerine yönelik saldırılar yoğunlaşmıştı. Schaubach'ın icadı bu soruna yanıt olarak doğdu ancak kamuoyundan ve çiftçilerden gelen yoğun tepkiler üzerine Avusturya'daki testler durduruldu.

Schaubach şu anda icadını test etmek için yurt dışında fırsat arıyor. Zırh henüz gerçek bir kurt saldırısı altında denenmedi.