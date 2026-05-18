Küresel Sumud Konvoyu Libya’da sıkıştı: Gazze'ye giden yol kapandı

Gazze’ye yönelik ablukanın kaldırılması amacıyla kara yoluyla ilerleyen Küresel Sumud Konvoyu, Libya’nın doğusunda Sirte kenti çevresinde geçiş izni krizine takıldı. Trablus’un batısındaki Zaviye kentinden 15 Mayıs’ta hareket eden konvoy, aralarında Türkiye, Cezayir, Tunus, Fas, Moritanya, Endonezya, Çin, ABD, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere’nin de bulunduğu 30 ülkeden 350’den fazla aktivisti bir araya getirmişti.

Konvoyda Gazze’ye ulaştırılmak üzere çok sayıda insani yardım malzemesinin yanı sıra 20 konteyner mobil yaşam ünitesi ve 5 ambulansın da yer aldığı belirtildi. Ancak Libya’nın doğusuna geçişte yaşanan siyasi ve güvenlik temelli belirsizlik, konvoyun ilerleyişini durdurmuş durumda.

"AMACIMIZ DOĞRUDAN GAZZE'YE ULAŞMAK"

Türkiyeli katılımcıların temsilcilerinden Hayati Arslan, doğudaki yerel yetkililerin daha önce yaptığı açıklamalarda yabancı aktivistlerin geçişine izin verilmeyebileceğini, yardımların ise Libya Kızılayı aracılığıyla Gazze’ye yönlendirilebileceğini hatırlattı. Ancak konvoyun bu öneriyi kabul etmediği, hedefin doğrudan Gazze’ye ulaşmak olduğu ifade edildi.

Arslan, konvoyun talebinin net olduğunu belirterek, “Amacımız sadece yardım malzemesi göndermek değil, Gazze’ye kadar ulaşarak bu insani ablukayı fiilen görünür kılmak” dedi.

SUMUD FİLOSU'NA DESTEK EYLEMİ

Öte yandan konvoyun Sirte yakınlarında kamp kurduğu ve burada bekleyişini sürdürdüğü bildirildi. Gazeteci Furkan Çalışkan, bölgede Libya yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ve ilerleme için diplomatik temasların beklendiğini aktardı.

Aktivistler ayrıca, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulduğu belirtilen Küresel Sumud Deniz Filosu’na destek amacıyla kamp alanında oturma eylemi gerçekleştirdi.

İletişim altyapısında da aksaklıklar yaşandığı, bölgede mobil şebekelerin çalışmadığı ve bağlantının yalnızca uydu interneti üzerinden sağlandığı bildirildi.

Konvoyun Sirte’deki bekleyişi sürerken, gözler Libya’nın doğusundaki yetkililerin vereceği karara çevrilmiş durumda.