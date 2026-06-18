Küresel piyasaları sarsacak karar! İran, Hürmüz için yeni kuralı duyurdu

ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından gözler bölgedeki yeni düzenlemelere çevrilirken, Tahran yönetiminden Hürmüz Boğazı'yla ilgili uluslararası ticareti yakından ilgilendiren bir açıklama geldi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, dünyanın en stratejik enerji geçiş noktalarından biri kabul edilen Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret alınacağını açıkladı. Kalibaf, bu kararın bölgedeki son gelişmeler ve ABD'nin politikaları nedeniyle kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

"ABD'YE GÜVENMİYORUZ"

Kararı değerlendiren Kalibaf, Washington yönetimine karşı temkinli olduklarını belirterek, müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine rağmen ABD'ye yönelik güvensizliklerinin devam ettiğini söyledi. İranlı yetkili, "ABD bunu bizim için bir gerçeklik haline getirdi" ifadelerini kullanarak geçiş ücreti uygulamasının gerekçesini savundu.

Kalibaf ayrıca, gelecekte Hürmüz Boğazı'nın İran ve Umman'ın koordinasyonuyla yönetileceğini açıkladı. Yeni dönemde deniz trafiğinin belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden şekilleneceğini ve geçişlerin bu düzenlemelere göre sürdürüleceğini ifade etti.

Tarafların önümüzdeki haftalarda nihai anlaşmaya ulaşabilmek için diplomatik temaslarını sürdürmesi beklenirken, Hürmüz Boğazı'nda uygulanması planlanan yeni sistemin ayrıntıları da yakından takip ediliyor.