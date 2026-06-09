Kumarhanede yakalanan başkonsolos merkeze çekildi

Kumarhanede çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayılan Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs hakkında Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Görüntülerin kısa sürede platformlarda yayılmasının ardından bakanlık konuyu ele aldı.

ALTINÖRS MERKEZE ÇEKİLDİ, YERİNE TERZİOĞLU ATANDI

Sözcü'nün haberine göre Dışişleri Bakanlığı’nın konunun üzerine gittiği anlaşılırken, Altınörs merkeze çekildi. Boşalan Batum Başkonsolosluğu görevine ise Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Banu Terzioğlu atandı. KKTC eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, geçtiğimiz günlerde Terzioğlu’nu ziyaret ederek başarılar diledi.

YENİ KONSOLOSUN ÖZGEÇMİŞİ

46 yaşındaki Banu Terzioğlu, ODTÜ Uluslararası İlişkiler mezunu. 2005 yılında Dışişleri Bakanlığı’na adım atan Terzioğlu, Protokol Genel Müdür Yardımcılığı, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı ve AB Genel Sekreterliği bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2019 yılları arasında Bakan Danışmanı olarak görev yapan Terzioğlu, 2019’da Almanya’nın Karlsruhe kentinde Başkonsolos olarak atandı. En son 2025 yılında Tiflis Büyükelçilik Müsteşarı idi.