Küçük kızın esrarengiz kaybında korkunç itiraf! Suçu ablası üstlendi

Tayland'ın Kanchanaburi eyaletinde günlerce süren kayıp vakasının ardından ortaya çıkan gerçek, kamuoyunu derinden sarstı. Sangkhla Buri bölgesinde yaşayan 7 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada, olayın failinin çocuğun 13 yaşındaki ablası olduğu belirlendi.

Ailenin kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın en son 29 Mayıs akşamı mahalledeki bir bakkalın çevresinde görüldüğü tespit edilmişti. Bölge genelinde yürütülen kapsamlı arama faaliyetleri üç gün boyunca devam etti. Ekipler, çalışmaların sonunda çocuğun cansız bedenine ulaştı.

ONLARCA KİŞİDEN DNA ÖRNEĞİ ALINMIŞTI

Adli incelemelerde küçük kızın ölüm nedeninin solunum ve dolaşım sistemlerinin durmasına bağlı gelişen bir tablo olduğu belirlendi. Yetkililer, cesette darp, kesici alet yarası ya da cinsel saldırıya işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayın aydınlatılması için bölgede geniş çaplı çalışma yürüttü. Mahalle sakinleri, keşişler, inşaat çalışanları ve bölgede bulunan gezici tiyatro ekibinin üyeleri dahil 25'ten fazla kişiden DNA örneği alındı.

OYUNCAK YÜZÜNDEN KAVGA ETMİŞLER

Yapılan araştırmalar ilerledikçe dikkatler aile çevresine yöneldi. Polis, 6 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında 13 yaşındaki ablanın verdiği ifadeyi kamuoyuyla paylaştı. İddiaya göre iki kardeş arasında oyuncak ve cep telefonu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine abla, kardeşinin ağzını ve burnunu kapattığını, kısa süre sonra da küçük kızın hareketsiz kaldığını anlattı.

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre olayın ardından genç kız, bir akrabasından yardım istedi. Yetkililer, küçük kızın cansız bedeninin önce evde bulunan bir gardıropta saklandığını, daha sonra ise bulunduğu noktaya taşındığını açıkladı.

AİLE ÜYELERİ İNANAMADI

Olayın ortaya çıkmasının ardından aile üyeleri yaşananlara inanmakta güçlük çektiklerini dile getirdi. Baba, basına yaptığı açıklamada, basit bir kardeş kavgasının böylesine trajik bir sonuca yol açabileceğini düşünmenin kendileri için son derece zor olduğunu söyledi.

Tayland'da büyük yankı uyandıran olayla ilgili adli ve hukuki süreç devam ediyor.