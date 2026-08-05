Kritik temas için tarih netleşti! KKTC ve GKRY liderleri yeniden masaya oturuyor

Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen diplomatik temaslarda yeni bir aşamaya geçiliyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadaki ziyaretini tamamlarken taraflar arasında diyaloğun kesintisiz devam etmesi gerektiği yönündeki mesajının ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderlerinin yeniden bir araya geleceği tarih resmen netleşti.

Açıklamaya göre KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'da Birleşmiş Milletler kontrolündeki ara bölgede görüşecek. Buluşmada iki taraf arasında güven artırıcı önlemler başta olmak üzere güncel başlıkların ele alınması ve diyaloğun sürdürülmesine yönelik adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

KKTC'DEN HAFTALIK TOPLANTI ÖNERİSİ

Erhürman, BM Genel Sekreteri'nin adaya gerçekleştirdiği temaslar sırasında liderlerin yalnızca belirli dönemlerde değil, haftada en az bir kez düzenli olarak görüşmesini önererek iletişim kanallarının sürekli açık tutulmasının önemine dikkat çekmişti. Bu öneri, müzakerelerin canlı tutulması ve karşılıklı temasların kesintiye uğramaması açısından önemli bir girişim olarak değerlendirilmişti.

Rum tarafı da bu öneriye olumlu yaklaşmıştı. GKRY Cumhurbaşkanlığı Ofisi Direktörü Victor Papadopoulos, Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs meselesine ilişkin yeni ve daha kapsamlı bir toplantının önünü açacak ilerlemenin sağlanabilmesi amacıyla Erhürman ile haftalık görüşmeler gerçekleştirmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

DÜZENLİ TEMAS İÇİN YEŞİL IŞIK

26 Ağustos için tarih belirlenmesi, tarafların düzenli temas konusunda ortak zeminde buluştuğunu ortaya koyarken, önümüzdeki süreçte Kıbrıs sorununa ilişkin müzakere ortamının güçlendirilmesi ve güven inşa edecek yeni adımların atılması açısından dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendiriliyor.